Kilimanjaro'da helikopter kazası: 5 ölü
Kilimanjaro'da helikopter kazası: 5 ölü

25.12.2025 13:24
Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı'nda helikopter düştü, 5 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı'nda meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da bulunan Kilimanjaro Dağı'ndaki Barafu Kampı yakınlarında helikopter düştü. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFRİKA'NIN EN YÜKSEK ZİRVESİ

Tanzanya medyası, helikopterin tıbbi kurtarma görevi yürüttüğünü, kazada rehber, doktor, pilot ve 2 yabancı turistin hayatını kaybettiğini aktardı. Afrika'nın en yüksek zirvesi olan ve deniz seviyesinden yaklaşık 6 bin metre yükseklikte bulunan Kilimanjaro Dağına her yıl yaklaşık 50 bin kişi tırmanıyor.

Kaynak: İHA
