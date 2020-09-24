Kilis 7 Aralık Üniversitesi güz döneminde öğrencilerine uzaktan eğitim verecek - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu, 2020-2021 akademik yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı aldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversite senatosunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldüğü belirtildi.

Öğrenci ve üniversite mensuplarının salgından en az etkilenmesini sağlamak amacıyla karar sürecinde tüm detayların ele alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı ve İl Pandemi Kurulunun, 'teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise uygulamaların mümkünse ertelenmesi' önerileri doğrultusunda teorik derslerin uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasına, uygulamalı derslerin ötelenmesine, ya da mümkün olan alanlarda uzaktan eğitimle sürdürülmesine, son sınıfta olan öğrencilerin mutlak surette almaları gereken uygulamalı dersler varsa öncelikle uzaktan eğitimle, uzaktan eğitim mümkün değilse, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve pandemiye karşı güvenli ortamın oluşması şartıyla hibrit şeklinde olabilmesine, lisansüstü eğitim tez sürecindeki öğrenciler için uygulama gerektiren alanlarda tez danışmanlarının gerekli görmesi halinde çalışmaların pandemi kuralları bağlamında yüz yüze yapılabilmesine, alınan bu kararların pandemi sürecinin gelişimine bağlı olarak ara sınavlar (vizeler) sonrası yeniden görüşülüp değerlendirilmesine karar verilmiştir."