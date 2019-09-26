Son Dakika Haberleri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde öğrencilere ve personele aşure dağıtıldı
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde öğrencilere ve personele aşure dağıtıldı

1 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde muharrem ayı dolayısıyla öğrencilere ve personele aşure dağıtıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde öğrencilere ve personele aşure dağıtıldı, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde muharrem ayı dolayısıyla öğrencilere ve personele aşure dağıtıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Meydanında düzenlenen aşure dağıtımına, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, "Aşure demek birlik demek, aşure demek farklılıkların bir araya gelerek güzellik oluşturması demek. Bu anlamla özellikle gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım sözü Hacı Bektaş Veli'ye kulak vermek gerekiyor. Sevelim, sevilelim, kardeş olalım diyen Yunus Emre'yi bu aşure gününde hatırlamamız gerekiyor. Çünkü fasulye ile nohutu, fındığı, cevizi harmanlayarak ortaya bir lezzet çıkarabiliyorsak o zaman biz bu ülkenin farklı yörelerinden gelen insanların farklı inançların farklı siyasal görüşleri de bir araya getirerek çok güzel bir manzara oluşturabileceğini, birlik duygusunu oluşturabileceğini görüyoruz." İfadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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