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Kilis Barosundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret
6 saat önce
Kilis Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
Kilis Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.
Yeni seçilen Kilis Barosu yönetim kurulu üyeleri, Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı'nın eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Üniversite - Baro iş birliğinde yapılabilecek ortak çalışmalar, projeler ve kurumsal planlamalar konuşuldu. Rektör Karacoşkun, Av. Mehmet Taşçı'nın şahsında yeni seçilen baro yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KİLİS
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