Son Dakika Haberleri: Kilis Barosundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret
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Kilis Barosundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret

6 saat önce

Kilis Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

Kilis Barosundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret, System.String[]

Kilis Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.


Yeni seçilen Kilis Barosu yönetim kurulu üyeleri, Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı'nın eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Üniversite - Baro iş birliğinde yapılabilecek ortak çalışmalar, projeler ve kurumsal planlamalar konuşuldu. Rektör Karacoşkun, Av. Mehmet Taşçı'nın şahsında yeni seçilen baro yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KİLİS

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
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