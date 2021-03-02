Kilis heyetinin Ankara temasları - Son Dakika

Kilis heyeti, bir dizi temaslarda bulunmak, kente yapılacak yatırımlar ile projelerin takibi için Ankara'da temaslarda bulunuyor.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Kilis Belediyesi Plan Proje Müdürü Murat Bilecen ile beraber Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atanan Ayşe Ayşin Işıkgece'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Kilis keçisinin desteklenmesi hususunda projelerin geliştirilmesi, Kilis IPARD programına dahil edilmesi, Kilis Hayvan Hastalıkları Polikliniği yapılması, Vatandaşın yaşadığı Arazi Toplulaştırma ilgili sorunların giderilmesi, Kilis tarımsal hibe ve desteklemelerin artırılması, Tarım ve Orman Müdürlüğü Personelinin sorunlarının çözülmesi, Kilis tarımsal sulama alanlarının çoğaltılması, Üzüm ve zeytin üreticilerine sağlanan desteklerin artırılması ile ilgili talepleri elettiler. AK Parti İl Başkanı Karataş ile Belediye Başkanı Ramazan, TOKİ Proje Daire Başkanı Serhat Günkan ile bir araya gelerek, yapımı başlanan Tahtalı TOKİ, Mayıs ayı içerisinde ihalesi yapılacak olan Deveciler TOKİ ve projelendirme çalışmalarında sona yaklaşılan Millet Bahçesi Projesi hakkında görüş alış verişinde bulunarak, projelerin en kısa sürede tamamlanması konuları ele alandı.

AK Parti İl Başkanı Karataş ile Belediye Başkanı Ramazan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile bir araya gelerek, Bakanlığın Kilis'teki projeleri hakkında görüş alış verişinde bulundular. - KİLİS