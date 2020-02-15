Kilis'in nüfus istatistikleri - Son Dakika
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Kilis'in nüfus istatistikleri

6 saat önce

2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Kilis ve ilçelerinin nüfusu 142 bin 490 kişi olarak belirlendi.

Kilis'in nüfus istatistikleri, System.String[]

2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Kilis ve ilçelerinin nüfusu 142 bin 490 kişi olarak belirlendi.


İstatistiklere göre, Kilis merkezin nüfusu 103 bin 883 kişi olarak belirlenirken,Kilis merkez köyleri ile birlikte nüfusu 118 bin 33 kişi oldu. Kilis'in en büyük mahallesi 13 bin 880 kişiyle Ekrem Çetin Mahallesi olurken, 152 kişiyle Aslan Mahallesi en küçük nüfusu olan mahalle oldu. Kilis'in en büyük köyünün 2 bin 118 ile Çukuroba köyü, 26 kişiyle nüfusu en küçük olan köy ise Tamburalı köyü oldu.


İlçeler bazında merkez nüfusu en büyük ilçe Elbeyli


Kilis'in Elbeyli ilçesi kent merkezi 2 bin 110 nüfusuyla en büyük ilçe olurken, Elbeyli'nin köyleri ile birlikte nüfusu 5 bin 956 kişi oldu. Elbeyli ilçesinin en büyük mahallesi 717 ile Hürriyet Mahallesi, en küçük mahallesi ise 297 kişiyle Aygüz mahallesi oldu Elbeyli ilçesinin en büyük köyü 404 kişiyle Alahan köyü olurken, en küçük köyü ise 35 kişiyle Mercan köyü oldu. Polateli ilçe merkezinin nüfusu bin 125 kişi olurken, köyleri ile birlikte 5 bin 137 kişi olarak belirlendi. Polateli'nin en büyük Mahallesi 212 kişiyle Atatürk mahallesi, en küçük mahallesi ise 138 kişiyle Cumhuriyet Mahallesi oldu. Polateli ilçesinin en büyük köyü 580 kişiyle Yeniyapan köyü, en küçük köyü ise 31 kişiyle Taşlıalan köyü oldu.


Hasancalı köyünün nüfusu ilçe merkezinden büyük


Musabeyli ilçesinin merkez nüfusu bin 54 kişiyle Kilis'in en küçük ilçesi olurken, Musabeyli ilçesinin en büyük mahallesi 666 kişiyle Cumhuriyet Mahallesi, en küçük mahallesi ise 130 kişiyle Murathüyüğü oldu. Musabeyli ilçesin en büyük köyü bin 661 kişiyle Hasancalı köyü oldu. Hasancalı köyü bu nüfusuyla Musabeyli ilçe merkezinden büyük olduğu belirlendi. Musabeyli ilçesinin en küçük köyü ise Uğurtepe ile Kaynaklı köylerinin nüfusu 42 kişi olarak belirlendi. Kilis'in ilçeleri bazında köyleri ile birlikte en büyük nüfusa sahip ilçesi 13 bin 334 kişiyle Musabeyli ilçesi oldu. - KİLİS

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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