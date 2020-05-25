'Kilis katmeri' bayramın vazgeçilmezi oldu - Son Dakika

'Kilis katmeri' bayramın vazgeçilmezi oldu

-'Kilis katmeri' pandemi süresince evlere servis ediliyor

KİLİS - Kilis'te tatlıların imparatoru olarak bilinen tescilli Kilis katmeri, Ramazan bayramında evlere servis ediliyor.

Kilis'te tatlıların imparatoru olarak da adlandırılan Kils katmeri çok tüketilen tatlar arasında yer alıyor. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Kilis katmeri, ince hamuru bol kaymak ve Antep fıstığı ile buluşturuyor.

Kilis ve yöresinde tatlının yüz yıllardır vazgeçilmez bir damak zevki olduğunu söyleyen Uğur Bekan, 2015 yılında Kilis katmeri Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildi. Katmer tatlıların imparatoru olarak bilinir. Katmer Kilis adına tescili yapılmıştır. Katmer hamuru incecik adete zar gibi açıldıktan sonra içerisine Kilis'teki kaynamış sütünün üzerinden kaymakları alınır. Bu kaymaklar katmerin hamurunun içerisine konur, tere yağında kızartıldıktan sonra şekerden yapılan şerbet, pudra şekeri, bol fıstık atılır, sıcak olarak tüketilir"

Bekan, Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aldıkları Kilis katmeri siparişlerini evlere servis ettiklerini sözlerine ekledi.

Kilis katmerinin porsiyonu 15 TL'den satışa sunuluyor.