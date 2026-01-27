Kilis\'te 1170 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

KİLİS'te, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında inşaatına başlanılacak olan 1170 konutun hak sahipleri çekilen kura ile belirlendi.

Vali Ömer Kalaylı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi konferans salonunda yapılan törende hak sahiplerine hayırlı olsun dileyerek vatandaşların mutluluğunu paylaştı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde büyük bir konut seferberliği başlatıldığını söyleyen Vali Kalaylı, "İnsan odaklı yönetim anlayışıyla güvenli, sağlıklı ve huzurlu yuvalar inşa etmek, vatandaşımıza karşı en temel sorumluluklarımızdandır. İşte bugün çekilecek bu kuralar, bu anlayışın ve bu sorumluluğun en açık göstergesidir. Özellikle asrın felaketi olarak kabul edilen ve 11 ilimizi etkisi altına alan 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizin ortaya koyduğu kararlılık ve hız, tüm dünyaya örnek olacak niteliktedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 455 binden fazla deprem konutu tamamlanarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından çekilen kuralar ile hak sahipleri belirlendi.

Programa, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, MHP İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, kaymakamlar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.