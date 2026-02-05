Kilis'te 2.569 Konut Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kilis'te 2.569 Konut Teslim Edildi

Kilis\'te 2.569 Konut Teslim Edildi
05.02.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevilay Tuncer, Kilis'te deprem sonrası 2.569 konut tamamlanıp sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Kilis'te 2 bin 569 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Kilis Polisevi'nde düzenlenen "Asrın Buluşmaları" programında konuşan Tuncer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bu toprakların 3 yıl önce büyük bir sınavdan geçtiğini ifade eden Tuncer, "Devletimizle milletimiz omuz omuza vererek o zor günleri geride bıraktı. Elbette o günlerde yalnızca yıkımla mücadele etmedik. Yalanla, iftirayla, bilgi kirliliğiyle, umutsuzluk yaymak isteyenlerle de mücadele ettik." dedi.

Kilis'in depremden etkilenen 11 ilden biri olduğunu hatırlatan Tuncer, kentte 457 binanın yıkıldığını, 680 binanın ağır hasar aldığını belirtti.

Deprem sonrası yapılan çalışmalara değinen Tuncer, şunları kaydetti:

"Kilis'te 2 bin 569 yeni konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 1170 konutun daha kurası çekilerek sahipleri belirlendi. Hedefimiz sadece anahtar teslim etmek değil, çocukların güvenle oynadığı, ailelerin huzurla yaşadığı şehirler inşa etmektir."

Kentte hayatın normale döndüğünü vurgulayan Tuncer, ziyaret kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyeceklerini, depremzedelerle bir araya gelerek talepleri dinleyeceklerini ifade etti.

Tuncer, AK Parti hükümetleri döneminde konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

AK Parti'nin 24 yıldır eserle konuşan bir siyaset anlayışını benimsediğini kaydeden Tuncer, "TOKİ eliyle 1 milyon 753 bin sosyal konut üretildi, kentsel dönüşümle 2 milyon 252 bin bağımsız bölüm yenilendi. İki yıl içinde 455 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 'Ev Sahibi Türkiye Projesi' ile 500 bin yeni sosyal konut için çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Kilis'e eğitim, sağlık, ulaşım ve sanayi alanlarında önemli yatırımlar yapıldığını aktaran Tuncer, Kilis 7 Aralık Üniversitesinin de bu süreçte kurulduğunu belirtti.

Kilis'i afetlere dirençli ve planlı yerleşim alanlarıyla daha güçlü bir geleceğe taşıyacaklarını vurgulayan Tuncer, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, AK Parti MKYK üyesi Umut Arman Sonay, AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları başkan yardımcıları Abdülmenaf Turan ve Fevzi Aydın, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Deprem, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Politika Kilis'te 2.569 Konut Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı

15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:53:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kilis'te 2.569 Konut Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.