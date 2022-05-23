KİLİS'TE, 203 BİN 578 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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KİLİS'TE, 203 BİN 578 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

23.05.2022 11:57

KİLİS'te, durdurulan 2 araçta, 203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KİLİS'te, durdurulan 2 araçta, 203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler takibe aldığı plakası açıklanmayan 2 aracı Başmağara köyünde durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el koyan ekipler, araçlardaki ismi açıklanmayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile birlikte operasyona ilişkin "Güvenlik güçleri uyuşturucuyla büyük mücadele verdi. Özellikle torbacı diye tabir edilen, uyuşturucu satıcılarına karşı, önemli operasyonlar yapılıyor. Güvenlik güçlerimiz, Cumhuriyet Başsavcılığımız ile mahkemelerimiz özverili çalışmalar yapıyorlar. Bu da torbacı diye tabir edilenlerin azalmasına, uyuşturucu satımının azaltılması anlamına geliyor. Son operasyonda 203 bin 578 captagon hap yakalandı. Bu operasyonda yer alan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Bunun arkasının da geleceğini düşünüyorum. Bu bölgede uyuşturucu satışını sıfıra indirmek istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

KİLİS'TE, 203 BİN 578 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KİLİS'TE, 203 BİN 578 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KİLİS'TE, 203 BİN 578 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KİLİS'TE, 203 BİN 578 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KİLİS'TE, 203 BİN 578 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KİLİS'TE, 203 BİN 578 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Kaynak: DHA

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