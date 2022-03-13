KİLİS'TE 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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KİLİS'TE 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 GÖZALTI

13.03.2022 16:03

KİLİS'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi de organizatörlük suçlamasıyla gözaltına alındı.

KİLİS'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi de organizatörlük suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesindeki bir zeytin bahçesine ve İnaplıkütah Mahallesi'ndeki bir eve yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu 24 kişi yakalandı. Kaçak göçmenleri yurda getirip sakladığı iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan 3 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

KİLİS'TE 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 GÖZALTI
KİLİS'TE 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 GÖZALTI
KİLİS'TE 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 GÖZALTI
KİLİS'TE 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 GÖZALTI

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Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİLİS'TE 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİLİS'TE 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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