Kilis'te, 5 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te, 5 kaçak göçmen yakalandı
17.11.2020 09:36
KİLİS'TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
KİLİS'TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye vatandaşı B.I.'nın kullandığı aracı, şüphe üzerine durdurdu. Araçta, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 5 göçmen yakalandı.Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Suriye uyruklu 5 kaçak, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüsü B.I. ise gözaltına alındı.
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