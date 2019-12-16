Kilis'te 75 engelliye tekerlekli sandalye verildi - Son Dakika

Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi ve Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği işbirliğiyle başlatılan "Gelin onlara umut olalım" kampanyası kapsamında kentteki 75 engelliye akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Vali Recep Soytürk, Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, amaçlarının engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da "gönül belediyeciliği" sloganıyla çıktıkları bu yolda insanları ayrıştırmadan hizmet vermenin gayretiyle çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak verilen birçok hizmeti engelli vatandaşların durumlarını gözeterek yaptıklarını anlatan Bulut, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Kesinlikle engelli vatandaşlarımızı ötekileştirmeden kendimizin bir parçası kabul ederek kamu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Hiç üzülmeyin, bizim kimsemiz yok demeyin, kimsesizlerin kimsesi belediyeniz var." diye konuştu.

Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel de her bireyin bir engelli adayı olduğuna işaret ederek, herkesin sevgiye ve ilgiye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından engellilere tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.