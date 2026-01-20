Kilis'te Antika Saat Ustası: Ahmet Çınaroğlu - Son Dakika
Kilis'te Antika Saat Ustası: Ahmet Çınaroğlu

Kilis'te Antika Saat Ustası: Ahmet Çınaroğlu
20.01.2026 10:26
Ahmet Çınaroğlu, 54 yıllık saat tamirciliğiyle antika saatleri onarıp mesleğini yaşatıyor.

Kilis'te 41 yıldır usta olarak çalışan Ahmet Çınaroğlu, 54 yıldır sürdürdüğü saat tamirciliğinde özellikle antika saatleri onararak mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Kilis'te yaşayan 66 yaşındaki saat ustası Ahmet Çınaroğlu, 54 yıldır sürdürdüğü mesleğiyle adeta zamana ince ayar veriyor. Doğup büyüdüğü memleketinde saat tamiriyle uğraşan Çınaroğlu, özellikle antika saatleri onararak unutulmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Yaklaşık 10 metrekarelik dükkanında yıllardır saat tamiri yapan Çınaroğlu, 41 yıldır usta olarak çalıştığını belirterek, mesleğe başladığı günden bu yana büyük bir tecrübe edindiğini söyledi. Şu anda yanında çırak bulunmadığını dile getiren Çınaroğlu, geçmişte 2 usta ve 2 kalfa yetiştirdiğini ifade etti.

Her mesleğin zor ve kolay yönleri olduğunu söyleyen Çınaroğlu, "Yıllardır bu işin içindeyim. Saatin arızasına göre bazen 2 saatte tamir ettiğim oluyor. Bu meslek çok ince bir iştir. Dünyada bundan daha ince bir meslek olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Gençlere zanaat sahibi olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Ahmet Çınaroğlu, "Her meslek güzeldir, her sanat değerlidir. Her meslekte para vardır. Ben bu meslek sayesinde üç çocuğumu büyüttüm. Alın teriyle kazanılan her iş kıymetlidir" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te Antika Saat Ustası: Ahmet Çınaroğlu - Son Dakika

