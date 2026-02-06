Kilis'te Depremzedeler İçin Dua - Son Dakika
Kilis'te Depremzedeler İçin Dua

06.02.2026 09:17
Kilis'te depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı, Kuran okundu, çorba ikram edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te, afette hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi'nde sabah namazı sonrasında, depremlerde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik sonunda Türk Kızılay tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.

Kaynak: AA

