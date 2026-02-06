Kilis'te Depremzedeler İçin Dua

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te, afette hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi'nde sabah namazı sonrasında, depremlerde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik sonunda Türk Kızılay tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.
