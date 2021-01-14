Kilis'te devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kilis'in Elbeyli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Z.Y. yönetimindeki IF 27 ZKI yabancı plakalı otomobil, Elbeyli- Gaziantep kara yolu Bitkıran köyü mevkisinde devrildi.
Sürücünün annesi H.Y. hayatını kaybetti, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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