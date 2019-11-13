Son Dakika Haberleri: Kilis'te eşya ve yük taşınan motosikletler tehlikeye davetiye çıkarıyor
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Kilis'te eşya ve yük taşınan motosikletler tehlikeye davetiye çıkarıyor

7 saat önce

Kilis'te tek kişilik motosiklete 3-4 kişi binen ve birçok eşya yükleyen vatandaşlar trafikte tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Kilis'te eşya ve yük taşınan motosikletler tehlikeye davetiye çıkarıyor, System.String[]

Kilis'te tek kişilik motosiklete 3-4 kişi binen ve birçok eşya yükleyen vatandaşlar trafikte tehlikeye davetiye çıkarıyor.


Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te kullanılan araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Motosikletler tüm uyarılara ve tehlikeye rağmen yük taşımacılığında da kullanılmaya devam ediyor. Tek veya 2 kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek trafiğe çıkan vatandaşlar, motosiklete bir de eşyalarını yüklüyor.


Motosiklet sürücülerinden biri, motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte demir merdiven taşırken, bir başkası da meyve ve sebze taşıdı. Başka bir sürücü de motosikletinde çuvalla soğan taşıdı. Tehlikeye davetiye çıkaran sürücüler vatandaşların tepkisini çekti. - KİLİS

Türkiye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:09 Kaynak: İHA
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