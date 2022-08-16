KİLİS'TE, 'HOROZ KARASI' ÜZÜM HASADI BAŞLADI

KİLİS'te, 'Horoz Karası' cinsi üzümün hasadı başladı.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan Kilis'te, Horoz Karası cinsi üzümün hasadının başlaması ile birlikte sofralık olarak da tüketilen üzümün kilosu tarlada 2 TL 30 kuruştan, marketlerde 10 TL'den satılıyor. Kilis'teki ilk hasat Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Süngütepe köyünde yapıldı. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, "Kilis'te yaklaşık 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Yaş ve kuru olarak piyasaya sürülüyor. Bu yıl rekoltemiz sel, afat benzeri şeylere rağmen iyi, bölgenin en önemli geçim kaynağı üzümdür' dedi. Üzüm üreticisi İsmail Kaya ise, 30 dönüm üzerinde üzüm üretimi yaptığını ve rekoltenin sevindirici olduğunu kaydetti.