Kilis'te kaçak şahıslar yakalandı - Son Dakika

Kilis'te kaçak şahıslar yakalandı
17.11.2020 12:07
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde S.I. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik sorgulamasında 5 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü S.I. ifadesini alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS
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