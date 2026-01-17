Kilis'te Kadınlara Yorgancılık Eğitimi - Son Dakika
Kilis'te Kadınlara Yorgancılık Eğitimi

Kilis\'te Kadınlara Yorgancılık Eğitimi
17.01.2026 12:21
Yorgan ustası Mehmet Emin Alperen, 25 kadına yorgancılık öğreterek kadınların üretime katılımını sağlıyor.

Kilis'te 62 yaşındaki yorgan ustası Mehmet Emin Alperen, yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü yorgancılık mesleğini kadınlara öğreterek hem mesleğin devamına hem de kadınların üretime katılmasına katkı sunuyor.

Kilis Valiliği, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği İktisadi İşletmesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Geleneksel El Sanatları Merkezi Projesi" kapsamında 25 kadına yorgancılık eğitimi verildi.

Projeyle Kilisli kadınların üretim becerileri desteklenirken, yorgan ustalarının geleneksel el sanatları modern tasarımlarla buluşturuldu.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınların ürettiği el emeği yorganlar, yatak mağazalarında satışa sunuluyor.

Yarım asırdır yorgancılık yapan Mehmet Emin Alperen, AA muhabirine, yorgan dikiminin büyük sabır ve özen gerektirdiğini söyledi.

Mesleği Kilis'te öğrendiğini, daha sonra birçok ilde çalıştığını ve emekli olduktan sonra memleketine yerleşerek tescilli Kilis yorganını kadınlara öğrettiğini aktaran Alperen, "Yorgancılık hem mükemmel hem stresli bir meslek çünkü meşakkat, dikkat ve incelik gerektiriyor. Her attığın iğneye dikkat etmek zorundasın, yoksa işin bozulur. Yorgancılığa iğneyle kuyu kazmanın tam karşılığı diyebiliriz." dedi.

Kadınların yorgancılığı öğrenerek aile bütçelerine katkı sunduğunu belirten Alperen, "Bu sayede kadınlarımız hem sosyalleşiyor hem de stres atıyor. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Projenin devamını bekliyoruz. Yorgancılık inşallah daha güzel günlere yelken açar." diye konuştu.

Aile bütçesine katkı sağlıyorlar

Ev hanımı Hacer Bıçakkesmez de yorgan işlemeyi Emin ustadan öğrendiğini, bu sayede hem aile bütçesine katkı sağladığını hem de mesleğin devamını sağladıklarını anlattı.

Hobi olarak başladığı yorgancılığı öğrendiğini dile getiren Esma Sarıkaya ise bu sayede aldığı ücretle ihtiyaçlarını giderdiğini ifade etti.

Gülizar Yalçın da Emin usta sayesinde yeni meslek öğrendiği için çok mutlu olduğunu, bu sayede hem sosyalleştiğini hem de psikolojik olarak rahatladığını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Kültür, Kilis, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Kadınlara Yorgancılık Eğitimi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Kilis'te Kadınlara Yorgancılık Eğitimi - Son Dakika
