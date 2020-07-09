Kilis'te korkutan orman yangını - Son Dakika

Kilis'te korkutan orman yangını
Kilis'te korkutan orman yangını Kilis'in Polateli ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını bir saatlik havadan karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Kilis'te korkutan orman yangını
KİLİS - Kilis'in Polateli ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını bir saatlik havadan karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kilis Merkeze bağlı Başmağara köyü ile Polateli ilçesine bağlı Eylen köyü arasındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kilis İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın alanının dağlık olması nedeniyle müdahalada güçlük çekildi. Karadan ve havadan helikopterin de destek verdiği yangın 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Kilis İl Özel İdaresi ile Kilis Belediyesi kepçe ve grayder desteğiyle arazi yolları açılarak, yangın söndürme ekiplerine destek verdi. Orman İşletme Müdürlüğü ile İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş başta olmak üzere Kilis Orman İşletme Müdürlüğü personeli canla başla yangını söndürme çalışmasını katıldılar.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:06 Kaynak: İHA
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