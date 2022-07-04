İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-30 Haziran tarihleri arasında hırsızlık uyuşturucu ticareti yapanlar başta olmak üzere arama kaydı bulunanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 180 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan 46'sı sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Toplam 119 kişinin serbest bırakıldığı operasyonlarda 88,45 gram metamfetamin (ateşbuz), 11,38 gram esrar 1,71 gram eroin ele geçirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kilis'te operasyonlarda 180 kişi yakalandı - Son Dakika

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