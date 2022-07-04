Kilis'te operasyonlarda 180 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te operasyonlarda 180 kişi yakalandı

04.07.2022 14:40
Kilis'te operasyonlarda 180 kişi yakalandı

Kilis'te 23 günde düzenlenen polis operasyonlarında hırsızlık, uyuşucu kaçakçılığı gibi çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 180 kişi gözaltına alınırken, 46 kişi tutuklandı.

Kilis'te 23 günde düzenlenen polis operasyonlarında hırsızlık, uyuşucu kaçakçılığı gibi çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 180 kişi gözaltına alınırken, 46 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-30 Haziran tarihleri arasında hırsızlık uyuşturucu ticareti yapanlar başta olmak üzere arama kaydı bulunanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 180 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan 46'sı sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Toplam 119 kişinin serbest bırakıldığı operasyonlarda 88,45 gram metamfetamin (ateşbuz), 11,38 gram esrar 1,71 gram eroin ele geçirildi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te operasyonlarda 180 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te operasyonlarda 180 kişi yakalandı - Son Dakika
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