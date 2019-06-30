Son Dakika Haberleri: Kilis'te otomobil devrildi: 4 yaralı
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Kilis'te otomobil devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kilis'te otomobil devrildi: 4 yaralı, System.String[]
KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Öğleden sonra Mehmet İhsan S. yönetimindeki 80 BGZ 08 plakalı otomobil, Seve Barajı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Zeliha S., Batuhan S. ve Gökhan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla  Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:16 Kaynak: DHA
Mehmet İhsan, Kilis, Güncel
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