Kilis'te otomobil devrildi: 4 yaralı
1 saat önce
KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:16 Kaynak: DHA
KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Öğleden sonra Mehmet İhsan S. yönetimindeki 80 BGZ 08 plakalı otomobil, Seve Barajı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Zeliha S., Batuhan S. ve Gökhan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kilis
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Kilis
İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü
Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı
Evanjelik din adamı "çocuğa cinsel saldırıdan" suçlu bulundu
Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!