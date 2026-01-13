Kilis'te Otomobil-Motosiklet Kazası - Son Dakika
Kilis'te Otomobil-Motosiklet Kazası

13.01.2026 16:19
Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

KİLİS'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü M.S.A. ile arkasındaki H.E.A. yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şıh Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. S.U.'nun kullandığı 06 LYJ 37 plakalı otomobil ile M.S.A.'nın kullandığı 79 MA 5667 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.S.A. ile arkasındaki H.E.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

