Kilis'te soğuk hava su borularını patlattı - Son Dakika
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Kilis'te soğuk hava su borularını patlattı

7 saat önce

Kilis'te soğuk hava su borularını patlattıKİLİS'te soğuk hava nedeni ile su boruları ve güneş enerjisi panelleri buz tutarak kırıldı.

Kilis'te soğuk hava su borularını patlattı

KİLİS'te soğuk hava nedeni ile su boruları ve güneş enerjisi panelleri buz tutarak kırıldı. Kentteki tesisatçılar gelen tamirat taleplerine yetişememeye başladı.

Kentte etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların eksi 10-15 derecelere düştüğü kentte birçok su borusu ve güneş enerjisi paneli buz tutarak kırıldı. Tesisatçılar ise artan tamirat taleplerine yetişememiye başladı. Tesisatçı İbrahim Çelik, Birçok arıza ihbarları geliyor. Şu ana kadar 20 ye yakın ihbar var. İşleri yetişemiyoruz dedi.

Kilis'te soğuk hava su borularını patlattı

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:11 Kaynak: DHA
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