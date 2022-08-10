Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı

10.08.2022 12:39
Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde 2 yabancı uyruklu kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 2 yabancı uyruklu yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü A.Ş. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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