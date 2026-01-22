Kilis\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 6 bin 37 sentetik hap ve 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.