Kilis'te 'Yılın Kareleri' Oylaması

Kilis'te kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kurum müdürleri, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kilis Milli Eğitim İl Müdürü İbrahim Açıkgöz

Kilis Milli Eğitim İl Müdürü İbrahim Açıkgöz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın çektiği "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karelerini seçen Açıkgöz, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Kilis KOSGEB İl Müdürü Ramazan Koyuncu

Kilis KOSGEB İl Müdürü Ramazan Koyuncu da "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nıin çektiği "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karelerini seçen Koyuncu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Kilis Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük

Kilis Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük de "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Cem Genco'nu çektiği "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karelerini seçen Küçük, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'nun "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.