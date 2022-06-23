Kilis'te yurda yasa dışı giren 2 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Sakıp Mahallesi'nde bir evde, yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 2 Suriye uyruklu, İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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