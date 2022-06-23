Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Sakıp Mahallesi'nde bir evde, yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te yurda yasa dışı giren 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

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