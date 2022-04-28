Kilis'teki uyuşturucudan 12 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'teki uyuşturucudan 12 şahıs tutuklandı

28.04.2022 16:24
Kilis'teki uyuşturucudan 12 şahıs tutuklandı

Kilis'te yapılan 89 ayrı uyuşturucu operasyonunda 96 kişiye adli işlem yapılırken, adli mercilerce sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Kilis'te yapılan 89 ayrı uyuşturucu operasyonunda 96 kişiye adli işlem yapılırken, adli mercilerce sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanması ve deşifresine yönelik olarak çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan 89 ayrı operasyonda 96 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilerce sevk edilen şüphelilerden 12'si şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda 624 metamfetamin, 36 gram esrar, 6 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 0,44 gram eroin, 434 adet extacy, 368 adet captagon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet adet fişek ele geçirildi. - KİLİS

Kilis'teki uyuşturucudan 12 şahıs tutuklandı
Kilis'teki uyuşturucudan 12 şahıs tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'teki uyuşturucudan 12 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'teki uyuşturucudan 12 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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