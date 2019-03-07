Son Dakika Haberleri: Kiliseden Opera Sahnelerine Uzanan Hikaye: Puccini'nin İlk Bestesi 'Messa Di Gloria'

Kiliseden Opera Sahnelerine Uzanan Hikaye: Puccini'nin İlk Bestesi 'Messa Di Gloria'

50 dakika önce

Operayı keşfetmeden önce kilisede org çalan efsanevi opera bestecisi Giacomo Puccini'nin ilk ve tek kilise müziği bestesi olan 'Messa di Gloria' Londra'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Operayı keşfetmeden önce kilisede org çalan efsanevi opera bestecisi Giacomo Puccini'nin ilk ve tek kilise müziği bestesi olan 'Messa di Gloria' Londra'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:58 

Londra, Giacomo Puccini, Dünya
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