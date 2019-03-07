Kiliseden Opera Sahnelerine Uzanan Hikaye: Puccini'nin İlk Bestesi 'Messa Di Gloria'
50 dakika önce
Operayı keşfetmeden önce kilisede org çalan efsanevi opera bestecisi Giacomo Puccini'nin ilk ve tek kilise müziği bestesi olan 'Messa di Gloria' Londra'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Operayı keşfetmeden önce kilisede org çalan efsanevi opera bestecisi Giacomo Puccini
'nin ilk ve tek kilise müziği bestesi olan 'Messa di Gloria' Londra
'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:58
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