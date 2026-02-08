Kilisli Üretici Projeyle Hayvancılığı Geliştiriyor - Son Dakika
Kilisli Üretici Projeyle Hayvancılığı Geliştiriyor

08.02.2026 11:24
Mustafa Kurt, 'Kırsalda Bereket' projesiyle 15 gebe düve alarak üretimini artırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında sağlanan destekten yararlanan Kilisli üretici Mustafa Kurt, aldığı 15 gebe düveyle üretimini artırdı.

Kilis'in Yeniyapan köyünde hayvancılıkla uğraşan bir aileden gelen 35 yaşındaki Kurt, proje kapsamında hibe ve kredi desteklerinden yararlanmak için Tarım ve Orman Bakanlığına başvuruda bulundu.

Başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından ailesine ait çiftlikte 15 gebe düveyi teslim alan Kurt, hayvanların bakımı ve beslenmesiyle birlikte üretimini artırmaya başladı.

Kurt, AA muhabirine, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

İşini severek yaptığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 15 hayvan veriliyor ve banka kredisiyle destekleniyor. Bunun yanında yem desteği de bulunuyor. Mantıklı bir proje olduğunu düşündüm, başvurdum ve başvurum onaylandı. Hayvanlarımı aldım, besliyorum. İşimi severek yapıyorum. Devletimizin verdiği destekle hayvancılığı sürdürmeye devam ediyoruz. Başlangıçta 15 hayvan almıştım, şu an doğumlarla birlikte hayvan sayım 27'ye ulaştı."

Hayvancılığa başlamak isteyenlere projeyi tavsiye eden Kurt, "Çok fazla öz kaynağa ihtiyaç duyulmadan devlet desteğiyle yapılabilecek bir proje. İşinizi severek yaparsanız zor bir iş olduğunu düşünmüyorum." dedi

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
