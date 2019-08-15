Son Dakika Haberleri: "Kilit kavşak" Kırıkkale'de otobüs denetimleri artırıldı
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de otobüs denetimleri artırıldı

1 saat önce

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, yolcu otobüslerine yönelik denetimler artırıldı.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, yolcu otobüslerine yönelik denetimler artırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulayarak, uyarılarda bulundu.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Beydoğan, Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin 43 kente bağlantı sağlayan geçiş noktası olduğunu anımsattı.
Bu nedenle kentte yoğun yolcu otobüsü geçişi olduğunu dile getiren Beydoğan, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşabilmeleri ve araçlardaki yangınların sebeplerine bakmak için ekiplerimiz gerekli kontrolleri sağlanmaktadır. Bizim tek amacımız, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşabilmeleridir. Otobüslerde en çok dikkat ettiğimiz hız ölçer cihazlar dediğimiz takometrelerin kontrolleri, yolcuların sürücüyle ilgili şikayetlerinin olup olmadığı ve emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığıdır. İlimizde drone ile şehir içi ve bölge sınırlarımız içerisinde trafik denetimleri yapılmaktadır. Özellikle emniyet şeridi kullanımı, emniyet kemeri ve cep telefonuyla konuşma konularında drone denetimleri yapmaktayız."
Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:35 Kaynak: AA
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