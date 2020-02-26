Kilit soruşturmada 1 FETÖ'cü daha itirafçı oldu - Son Dakika

Rize'de şehit edilen eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili yürütülen soruşturmada FETÖ hücresinden 1 kişi daha itirafçı oldu.

Alınan bilgilere göre; eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden tetikçi eski polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 13 ve 20 Şubat tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 35 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları süren son 4 şüphelilerden 1 FETÖ üyesinin daha, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi. Daha önce de 6 hücre üyesi, aynı kapsamda itirafçı olmuştu. Son itirafçı ile birlikte, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan FETÖ üyesi 7'ye yükseldiği belirtildi.

Geri kalan diğer 3 FETÖ üyesinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

(Sadık Kahraman/İHA)