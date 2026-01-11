Kilitli Bebek Kurtarıldı - Son Dakika
Kilitli Bebek Kurtarıldı

11.01.2026 11:52
Erzurum'da evde kilitli bırakılan 1,5 yaşındaki Gökçe bebek ağlamasıyla kurtarıldı.

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde, evde kilitli bırakılan 1,5 yaşındaki Gökçe bebek, ağlamasını duyan vatandaşların ihbarı ile seferber olan ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen bebeğin annesine ulaşılamazken Oltu ilçesindeki baba ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldı.

Olay, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 98'inci sokaktaki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki daireden bebek ağlamasını duyanlar, anneye ulaşamayınca 112'ye bilgi verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman dairesine ulaşan sağlık görevlileri, bebeğe seslenerek onu çıkaracaklarını söyledi. Nöbetçi savcıdan alınan talimat sonrası itfaiye görevlisi ve polis merdivenle çıktıkları pencereyi levye ile açarak içeri girdi. Polis, evden çıkardıkları ve 1,5 yaşında olduğu öğrenilen bebeği sağlık görevlilerine teslim etti.

İsminin Gökçe olduğu öğrenilen bebek sağlık görevlileri tarafından süt ve çikolata verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Gökçe bebek, genel sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

Eşiyle ayrılma aşamasında olduğu ve apartmana yeni taşındığı öğrenilen anneye tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. Polis, anneyi bulmak için araştırmasını sürdürürken Oltu'dan Erzurum'a geldiğini söyleyen baba ise ifade işlemleri için Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne davet edildi.

Kaynak: DHA

