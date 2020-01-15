Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

25 dakika önce

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli teknede kaybolan balıkçı için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli teknede kaybolan balıkçı için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG

Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından su altı araması, Sahil

Güvenlik Komutanlığından 2 bot, dalış timi ve helikopter ile de su üstü

araması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, gece boyunca TCG Alemdar'ın arama kurtarma sahasında faaliyetlerine

devam edeceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir Sahil Güvenlik Botu tarafından da termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü araması gerçekleştirilecektir. Yarın saat 07.00'den itibaren, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar

ve TCG Çubuklu gemileri tarafından su altı araması, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, dalış timi ve helikopter ile de su üstü araması yapılacaktır."

Ali Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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