Son Dakika Haberleri: Kim Kardashian ve Kanye West evlilik tazeledi
Son Dakika Magazin Kim Kardashian ve Kanye West evlilik tazeledi

Kim Kardashian ve Kanye West evlilik tazeledi

1 saat önce

Kim Kardashian ve Kanye West beşinci yıl dönümlerini ve dördüncü çocuklarının doğumunu kutlamak için evliliklerini tazeledi.

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Kim Kardashian ve Kanye West beşinci yıl dönümlerini ve dördüncü çocuklarının doğumunu kutlamak için evliliklerini tazeledi.

Kim Kardashian ve Kanye West evlilik tazeledi

Kim Kardashian, Kanye West, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:01 
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