Kim Kardashian ve Kanye West evlilik tazeledi
1 saat önce
Kim Kardashian ve Kanye West beşinci yıl dönümlerini ve dördüncü çocuklarının doğumunu kutlamak için evliliklerini tazeledi.
Kim Kardashian ve Kanye West beşinci yıl dönümlerini ve dördüncü çocuklarının doğumunu kutlamak için evliliklerini tazeledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:01
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