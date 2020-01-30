Kimsesiz çocuklar Murat Dağı'nda - Son Dakika
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Kimsesiz çocuklar Murat Dağı'nda

6 saat önce

Kütahya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 32 çocuk, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi.

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Kütahya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 32 çocuk, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi.


Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Güner Yiğit refakatinde Gediz'e gelen çocuklar, daha sonra Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne geçtiler. Burada kayak yapmanın keyfini çıkaran kimsesiz çocuklara Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ta eşlik etti.


Çocuklarla bir araya gelen Başkan Akçadurak, "Değerli yavrularımızla bir arada olmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Çocuklarımıza sahip çıkmak bizim öncelikli görevlerimiz arasında. Geleceğimizin umudu olan bu çocuklarımızın hepsi bizim için değerli ve kıymetlidir" dedi.


Kayak merkezinde gönüllerince eğlenen çocuklar, Başkan Akçadurak'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kayak Merkezi, Murat Dağı, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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