Kimya ihracatı 5 ayda 7 milyar doları aştı - Son Dakika

Kimya ihracatı 5 ayda 7 milyar doları aştı

Kimya sektörünün ihracatı, 5 ayda 7 milyar 233 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kimya ihracatı 5 ayda 7 milyar doları aştı, System.String[]

Kimya sektörünün ihracatı, 5 ayda 7 milyar 233 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) açıklamasına göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 azalarak 1 milyar 180 milyon dolara gerileyen kimya ihracatı, yılın 5 ayında 7 milyar 233 milyon dolar oldu.

Mayısta 74,4 milyon dolarla en çok Hollanda'ya ihracat yapılırken, bu ülkeye en çok "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler", "plastikler ve mamulleri", "muhtelif kimyasal maddeler", "anorganik kimyasallar" ve "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun" ihraç edildi.

Geçen ay Hollanda'yı Irak, Almanya, ABD, İngiltere, Azerbaycan- Nahçıvan, Fransa, İspanya, İsrail ve İtalya izledi.

Mayıs ayı ihracatında en yüksek dış satış 410 milyon 870 bin 559 dolarla "plastikler ve mamullerinde" gerçekleşti. İkinci sırada 165 milyon 181 bin 979 dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler", üçüncü sırada ise 113 milyon 564 bin 182 dolarla "muhtelif kimyasal maddeler" yer aldı.

Ocak-mayıs döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise Hollanda, Almanya, İtalya, Irak, ABD, İspanya, İngiltere, Mısır, Belçika ve İsrail olarak sıralandı.

"Tüm olumsuzluklara rağmen ikinciliğimizi koruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, otomotiv, hazır giyim ve benzeri diğer sektörlere bakıldığında, kimya sektörünün salgından daha az etkilendiğinin görüldüğünü bildirdi.

Tüm olumsuzluklara rağmen ikinciliği koruduklarını vurgulayan Pelister, " Türkiye'nin toplam ihracatında mayısta yüzde 40,9 düşüşü de göz önüne aldığımızda, ortalamanın üzerinde bir başarıya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Pelister, sektörün 5 aylık ihracatının geçen yılın aynı döneme göre yüzde 17,28 azalarak 7 milyar 233 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla birlikte hem ülkemizde hem de en çok ihracat yaptığımız AB ülkeleri başta olmak üzere küresel ticarette yeni normale geçiş ile birlikte haziran itibarıyla tekrar toparlanmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Diğer yandan bu süreçte dijital dönüşüm de hız kazandı. İlk defa 2018'de dile getirdiğimiz 'dijitalizm' gerçeği ve dijitalleşmenin 21. yüzyılı şekillendirecek bir realite olacağı öngörümüz, koronavirüs sonrası küresel sosyoekonomik değişim ve gelişimlerin de merkezine dijital teknolojilerin yerleşeceğini gösterdi."

Pelister, sanayicilerin ve ihracatçıların bu yeni çağa ayak uyduran değil, yeni çağı kurgulayanlardan olması gerektiğini belirterek, ihracatta yeni bir hikaye yazmanın dijital ekonomiyle gerçekleşebileceğine inandıklarını kaydetti.

Bunun için de hızlıca "Dijital İhracat Platformu" oluşturmak, ihracatın lojistik ve ödeme dahil bütün süreçlerini dijitale entegre ederek hayata geçirmek zorunda olduklarını vurgulayan Pelister, bu vizyonla hareket ederek Türkiye'nin dijital ihracatta ilk sanal ticaret heyetini gerçekleştirdiklerini, Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti'ni 11-22 Mayıs'ta düzenlediklerini anımsattı.

İhracat, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 12:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kimya ihracatı 5 ayda 7 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi

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