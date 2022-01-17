Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı fabrikada ekipler geniş güvenlik önlemi aldı.
Fabrikanın depo kısmında gece vardiyasında çalışan bazı işçilerin güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi. Gece saatlerinde başlayan yangın sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü - Son Dakika