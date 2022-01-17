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Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü - Son Dakika

Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü

17.01.2022 08:18

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde organize sanayi bölgesinde yaşanan olayda tekstil yardımcı kimyasalları üreten fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı felaket, sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı fabrikada ekipler geniş güvenlik önlemi aldı.

Son dakika haberi! Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Fabrikanın depo kısmında gece vardiyasında çalışan bazı işçilerin güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi. Gece saatlerinde başlayan yangın sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.


Son dakika haberi! Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi! Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor
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Fabrika, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü - Son Dakika
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