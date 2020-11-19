Kinder Joy, APPLAYDU Uygulaması ile "Oyuncakları Dijitale Taşıyor" - Son Dakika

Kinder Joy, APPLAYDU Uygulaması ile "Oyuncakları Dijitale Taşıyor"

19.11.2020 11:11
Kinder Joy, APPLAYDU Uygulaması ile

Kinder Joy, keşfetmenin ve hayal gücünün eğlenceli dünyasında "Oyuncakları Dijitale Taşıdığı" yeni uygulaması APPLAYDU'yu tanıttı.

Kinder Joy, keşfetmenin ve hayal gücünün eğlenceli dünyasında "Oyuncakları Dijitale Taşıdığı" yeni uygulaması APPLAYDU'yu tanıttı.

Applaydu uygulaması, ebeveynlerin ve çocukların birlikte oynayıp keşfederek kaliteli zaman geçirebilecekleri ücretsiz bir oyun deneyimi sunuyor. Uygulama, Oxford Üniversitesi Eğitim Bölümü'nün hazırladığı akademik kılavuz ve Gameloft işbirliğiyle geliştirildi. Ayrıca Applaydu uygulaması ile Kinder Joy'un içinden çıkan oyuncaklar, dijital dünyaya taşınacak. Anneler, Applaydu'yu ücretsiz indirerek, Kinder Joy'un içinden çıkan oyuncakla beraber broşürün üzerinde yer alan "Tırtıklı Oyuncak Kutucuk"larını uygulamaya okutarak, fiziksel oyuncaklarını dijitale taşıyabilecekler. 4-9 yaş arası çocuklara üç boyutlu yepyeni bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Uygulamada kullanılan ortam, karakterler ve hikayeler, çocukların hayal güçlerini geliştirerek yeni şeyler öğrenmeye teşvik edecek şekilde tasarlandı.

Ayrıca uygulamada, reklam ve satın alma içermeyen, aileler için güvenli ve kontrollü bir ortam sağlamasının yanı sıra ebeveynlerin gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri için çocuklarının gelişimlerini gösteren aktivite raporu ve ayarlanabilen zorluk derecesi gibi "Ebeveyn Kontrol" özelliklerine de sahiptir. Uygulama, tüm aile bireylerinin birlikte kullanımına olanak verecek şekilde tasarlandı. Bunun yanı sıra, uygulama aynı zamanda çocukların kendi kendilerine eğlenmelerini de garanti altına alacak siber güvenlik mekanizmalarına sahiptir. Uygulama, AppStore ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor ve Android 4.4 ve iOS 12 ve sonrası yazılımları kullanan tüm Android ve iOS cihazlarında kullanılabiliyor.

Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, "Kinder olarak, bugünün mutlu çocuklarının, yarının mutlu yetişkinleri olacağına inanıyoruz. Applaydu Uygulaması ile çocukların hayal güçlerini destekleyerek, aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmelerini hedefliyoruz. Kinder Joy Applaydu Uygulaması ile oyuncakları dijitale taşıyoruz. Bundan böyle Kinder Joy değer teklifimiz; muhteşem çikolatamız ve fiziksel oyuncağımızın yanı sıra, sunduğumuz 'Dijital Oyun Platformu' olacak" dedi.

Gameloft Marka İşbirlikleri ve Reklamdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Alexandre Tan ise "Bu projeyi gerçeğe dönüştürmek için Kinder'le ortak çalışmaktan gurur duyuyoruz. Geleneksel oyun deneyimiyle fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getirerek ailelere yeni bir eğlence alanı oluşturmayı hedefleyen bir uygulama oluşturmak için 20 yıllık oyun deneyimimizi Kinder markası ve onların çok sevilen oyuncaklarıyla bir araya getirmek inanılmaz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kinder Joy, APPLAYDU Uygulaması ile Oyuncakları Dijitale Taşıyor

oyunlar, Android, Oxford, Kinder, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kinder Joy, APPLAYDU Uygulaması ile 'Oyuncakları Dijitale Taşıyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Gram altın 460 liradan işlem görüyor Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz ABD, 30 dakikada sonuç veren koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verdi Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var İkinci el araç satışları durma noktasına geldi Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti
Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı         
10:57
15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzenini bıçakladı 15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzenini bıçakladı         
10:53
Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış         
10:49
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç bile bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç bile bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
09:35
Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada         
09:23
Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada         
07:55
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun         
23:18
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi         
21:23
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 11:32:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kinder Joy, APPLAYDU Uygulaması ile "Oyuncakları Dijitale Taşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei