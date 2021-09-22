Kınık Belediye Başkanı Doğruer, Ahilik Haftası nedeniyle esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Ahilik Haftası nedeniyle esnafla bir araya geldi.

Sakız Adası Sosyal Tesisleri'ndeki etkinliğe esnaf odaları başkanları ile yöneticiler katıldı.

Etkinlikte konuşan Doğruer, ahilik teşkilatının önemli bir misyon yüklendiğini söyledi.

Ahilik teşkilatının, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Doğruer, "Öncelikle Esnaf Odası Başkanı Zekeriya Mutlu ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Kınık Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerimize düşen ne varsa yaptık. Ahilik kültürü ve ahilik felsefesini tanıtmak ve gelecekte de var olmasını sağlamak için her zaman elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.