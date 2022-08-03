Son Dakika Ahilik Haberleri

17:33 KAEÜ Tıp Fakültesi binasına hekimlerin şed kuşanmasını içeren çini tablo yaptırıldı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi binası duvarına, Selçuklu ve Osmanlı döneminde hekimlerin şed kuşanmasını içeren çini tablo konuldu.

14:45 TESK Başkanı Palandöken, "esnafa özel elektrik ve doğal gaz tarifesi" talebini yineledi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın en büyük girdisi olan elektrik ve doğal gazda mutlaka esnaf tarifesi olmalı. Artık bu olmazsa olmaz." dedi.

19:24 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankalara "iş dünyasına destek" çağrısında bulundu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye'nin tamamından talep geliyor.

15:16 Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) 2022 yılının ahisi, kalfası ve çırağının belirlendiği bildirildi.

13:38 Kahramankazan'ın salı pazarı ahilik geleneklerine göre açılıyor Ankara Kahramankazan'da her hafta kurulan ahilik kültürüne uygun olarak dualar ile açılan salı pazarı, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

10:01 Vali Buhara, tarihi 'Uzun Çarşı' esnafını ziyaret etti Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehrin tarihi Uzun Çarşısını ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

13:13 Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı köyünde bir çoban bıçağıyla başladığı ahşap el oymacılığı sanatını geliştiren 43 yaşındaki Hakan Öztürk, kent merkezinde 800 yıllık Ahi geleneğinin yaşatıldığı zanaatkarlar çarşısında mesleğini sürdürüyor.

12:50 ESOB Başkanı Fırat: "O gece millet devletine sahip çıktı" Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

12:05 Başkan Karabacak: "O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "6 yıl önce, Türkiye'de bir daha darbe yapılamayacağını bütün dünyaya ilan edildiği o tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

19:11 1,5 asırlık "Arife Duası" geleneği yaşatılıyor Çorum'da ahilik geleneği olan "Arife duası"nda bir araya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua etti.

17:26 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin dönüşümünü değerlendirdi (1) Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de mesleki eğitimde tüm paydaşların katkılarıyla yeni bir dönemin başladığını belirterek, "2022'nin sonuna kadar çok büyük bir atılım olacağını, bunun Türkiye'deki genç işsizliğinin azaltılmasında çok önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum.

12:32 Ankara Büyükşehir'den Bir İlk: Ankara Seğmen Kıyafetine Coğrafi İşaret Tescili Alındı Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara Seğmen Kıyafeti” için coğrafi işaret belgesi aldı. ABB ilk kez Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak ‘seğmen kıyafeti’ni resmi olarak tescil ettirdi.

13:58 Başkan Büyükılıç'tan Aşık Seyrani için 'UNESCO' vurgusu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3'üncü Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi'ne katıldı.

16:21 Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Külliyesi'ndeki zanaatkar esnafı ziyaret etti.

09:03 Rize'nin minik 'Şen ortakları' açtıkları tezgah ile herkesin ilgi odağı oldular Rize'nin minik 'Şen ortakları' açtıkları tezgah ile herkesin ilgi odağı oldular 3 nesildir esnaflık yapan Yıldız ailesi, kendi çocuklarına bir seyyar tezgah kurarak esnaflığı öğrenmelerini sağlıyor Rize'de 3 kuzenin ortaklaşa kurduğu 'Şen ortaklar bakkaliyesi' herkesin ilgi odağı oldu.

11:32 KONESOB TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası aldı Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) bünyesinde 2020 kurulan Ahilik Belgelendirme Merkezi'nin TÜRKAK'a yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

16:44 Başkan Büyükkılıç, KESOB ve 33 oda başkanını ağırladı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ve bu birliğe bağlı 33 oda başkanını kabul etti.

17:32 Bakan Özer: 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 2022 yılının sonuna kadar tüm Türkiye'de 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimizle buluşturacağız" dedi.

15:54 Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki öğrenci sayısını açıkladı Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimdeki öğrenci sayısının artışına dikkati çekerek, "Kanun değişikliğinden önce Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 159 bindi, bugün 520 bin.

14:51 Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 1541 genç misafir edildi Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda düzenlenen yerel ilkbahar kamplarında 11 dönem boyunca 1541 gencin misafir edildiği bildirildi.

13:39 "Ahiler Diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yıl ilk defa şet kuşanarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

12:31 Üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileri, 6 yıldır mezuniyet törenlerinde yaptıkları "Ahilik yemini"nin ardından geleceğe adım atıyor.

09:38 Zor günlerin dostu bakkallar, iyi günde unutulmaktan şikayetçi Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da her geçen gün artan zincir marketler karşısında zor günler yaşayan bakkallar, ekonomik sıkıntı yaşandığı dönemlerde yeniden kıymetleniyor.

13:16 Ahi Evran Üniversitesi'ndeki öğrenciler 'Ahilik Yemini' ile mezun oldu Ahi Evran Üniversitesi'ndeki öğrenciler 'Ahilik Yemini' ile mezun oldu Türkiye'de 'Yenilikçi Üniversite' sloganıyla eğitim veren Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri 'Ahilik Yemini' ederek mezun oldu.

11:22 ATO Başkanı Gürsel Baran: İş Yeri Kira Artışlarına Geçici Süreyle Üst Sınır Getirilmeli Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konutlarda kira artışına getirilen sınırlamanın iş yerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirterek, “Kiralar, işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturuyor. Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. İş yeri kiralarındaki artışlarda geçici süreyle üst sınır konması talebi, enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir” dedi.

19:49 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) bu yıl mezun olan 4 bin 290 öğrenci için tören düzenlendi.

10:59 Ahilik kültüründen ilham alan gençler ve zanaatkarlar Kemeraltı'nda buluşacak İzmir'in tarihi merkezi Kemeraltı Çarşısı'na gençlerin ilgisini artırmak, zanaatkarların bilgi ve deneyimlerini gelecek kuşaklara aktarmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kentteki dört kurum güç birliği yaptı.

13:13 Ankara Zabıtası'ndan "Ahilik Teşkilatı" Konferansı Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralarında yeni işe başlayan personelin de bulunduğu zabıta memurlarına yönelik ‘Ahilik Teşkilatı’ konulu konferans düzenledi. Akademisyen-tarihçi ve yazar Kazım Ceylan, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan ve 13’üncü yüzyılda görülmeye başlayan ahiliğin mesleki, ahlaki, sosyal ve eğitimsel değer ile işlevlerini anlattı.

19:48 TÜSİAD Başkanı Turan: Her yıl 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz (2) 'KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA PORTALI HAZIRLIYORUZ'Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen Eskişehir Sanayi Kongresi'nin ikinci oturumuna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir...

22:27 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kdz. Ereğli Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ni açtı - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) gelerek "Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi.

13:17 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Arabuluculuğa gelen başvuruların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlandı" TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Arabuluculuğa gelen başvuruların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlandı" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sorunların ortak akılla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

16:30 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı yapıldı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından organize edilen ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlendi.

10:22 TDPV Türk Dünyası İş Konseyine üç yeni üye katıldı FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç ile Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesinde kurulan Türk Dünyası İş...

10:08 Elbise-i Osmaniye'den sonra toplanan en kapsamlı koleksiyon bu müzede sergileniyor HALK Bilimci ve Folklor Araştırmacısı Esat Uluumay'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü 3 kıtadaki topraklardan kendi çabalarıyla topladığı 18 ayrı koleksiyonda, din adamlarının kıyafetlerinden gelinliklere, dergah kültüründen kahve kültürüne, kapı tokmaklarından kişisel bakım...

00:59 KONESOB Başkanı Karabacak TESK Başkanlığına adaylığını açıkladı Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

13:29 Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Karabacak, TESK Başkanlığına aday Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, eylülde yapılacak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

16:09 Alanya'da çığırtkanlık ve hanutçuluk yapan 5 işyeri mühürlendi Alanya'da zabıta ekipleri tarafından çığırtkanlık ve hanutçuluk yaptığı tespit edilen 5 iş yeri 7 gün süreyle mühürlenerek, ticari faaliyeti durduruldu.

19:50 Evren ilçesi, 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Gününe ev sahipliği yaptı Evren ilçesi, 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Gününe ev sahipliği yaptıANKARA Ankara'nın Evren ilçesi, 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Gününe ev sahipliği yaptı.

16:48 'Ahi Baba' Mustafa Karagüllü, mezarı başında anıldı Ahilik kültürüne ilişkin çalışmalarıyla Kırşehir'de tanınan Ahi Baba Mustafa Karagüllü vefatının 4. Yıldönümünde mezarı başında anıldı.

10:32 Meslek liselilerden ihtiyaç sahiplerine yardım eli İZMİR'deki meslek lisesince yürütülen sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki su ve elektrik tesisatları ile mobilya ve avizelerin tamiratı, öğrenciler tarafından ücretsiz yapılıyor.

13:56 Son dakika haber: Ahilik kutlamalarının mimarı "Ahi Baba" ölümünün 4'üncü yılında anıldı Bir son dakika haberine göre Ahilik kültürünü tanıtılması amacıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü için ölümünün 4'üncü yılında Kırşehir'deki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

12:30 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi "Ulusal Kalite Hareketi"ne katıldı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), EFQM Mükemmellik Modeli için Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ile iyi niyet bildirgesi imzaladı.

10:42 Haftanın tarihine bakış Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktı.

18:47 Çetindoğan'dan Aydın esnafına 'sağduyu' çağrısı Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Pazar günü yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi oluşan gerilim üzerine Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, 'Sağduyu çağrısı' yaptı.

15:09 KESOB Başkanı Övüç'den Başkan Özdoğan'a veda ziyareti Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

13:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz, hakim ve savcı yardımcılığı sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada hâkim ve savcı yardımcılığı sisteminin çok yakında fiilen başlayacağını belirterek, "Toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev yapacak hâkim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hâkim olacaktır. Bir anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz" dedi.

11:57 Yurtlarda kalan öğrenciler voleybol turnuvasında yarışıyor Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün düzenlediği 34. İller Arası Voleybol Turnuvası Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı.

11:18 Başkan Saygılı: "MÜSİAD Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkılarda bulundu" MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD'ın 32'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamasında, "MÜSİAD, kurulduğu günden beri yılmadan ve yorulmadan, engellere aldırmadan Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşmasında çok önemli...

00:58 KONESOB'ta Karabacak yeniden başkan seçildi Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KONESOB) seçim heyecanı yaşandı.

18:27 KONESOB'ta Karabacak yeniden başkan seçildi KONESOB'ta Karabacak yeniden başkan seçildi Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde seçim heyecanı yaşandı.

12:50 Mersin ESOB'ta Talat Dinçer güven tazeledi Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde iki adayın başkanlık için yarıştığı genel kurulda, 381 oy alan Talat Dinçer yeniden başkanlığa seçildi.

12:22 AESOB Başkanı Adlıhan Dere güven tazeledi Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in Divan Başkanlığında 5 Mayıs Perşembe Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

12:22 Kırşehir Esnaf Odalarında Bahamettin Öztürk yeniden başkanlık vizesi verdi Kırşehir Esnaf Odalarında Bahamettin Öztürk yeniden başkanlık vizesi verdiKIRŞEHİR Kırşehir'de 2005 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevini alan Bahamettin Öztürk, bugün yapılan genel kurulla delegelerin tamamının desteğini alarak yeniden oda başkanı oldu.

15:44 Palandöken: "Maalesef Çocuklar Babalarının Mesleklerini İcra Etmiyor. Bazı Meslekler Unutulmaya Yüz Tuttu. Esnaf Teşviklerle Desteklenmeli" Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Baba mesleğini icra etme eğiliminde olan genç sayısı azalıyor. 50, 60, 100 yıl devam eden köklü ticaret anlayışı bitiyor. Çünkü ticaretin şekli değişti. Geçimi sağlayacak güvence olmadığı için maalesef çocuklar babalarının mesleklerini icra etmiyor” dedi. Bazı mesleklerin unutulmaya yüz tuttuğunu, istihdam odaklı sanayide bile çırak bulunamadığına dikkat çeken Palandöken, esnafın teşviklerle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

10:14 TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar çocuklarının baba mesleğine ilgi göstermediklerini ve birçok mesleğin yok olmaya başladığını belirterek "Esnafı olumsuz etkileyen unsurlar ortadan kaldırılmalı.

09:47 TESK Başkanı Palandöken: "Günümüzde, baba mesleğini icra etme eğiliminde olan genç sayısı azalıyor" TESK Başkanı Palandöken: "Günümüzde, baba mesleğini icra etme eğiliminde olan genç sayısı azalıyor" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ticaretin ve ekonominin temeli esnaf ve sanatkardır.

18:45 İskilip'te esnaflar geleneksel arefe duasında buluştu Çorum'un İskilip İlçesi'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından organizesinde geleneksel Arife duası yapıldı.

18:31 Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu Çorum'da ahilik kültüründen gelen geleneksel "Arefe Duası" geleneği, esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor.

18:18 Ülkenin birliği ve bütünlüğü için "Arife duası" yapıldı Çorum'da, ahilik geleneği olan "Arife duası"nda bir araya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua etti.

10:40 ESOB Başkanı Fırat: Her seçim bir demokrasi şölenidir Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, 15 Mayıs'ta yapılacak olan Birlik Başkanlığı seçimi için kendisine destek veren oda başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve esnafa teşekkür etti.

21:31 Bakan Yanık: "Kırşehir gönül köprülerinin kurulduğu bir il" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir temaslarını huzur evinde katıldığı programla tamamladı.

15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu Kırşehirliler Vakfı tarafından Ankara'da iftar programı düzenlendi. Yoğun ilginin yaşandığı iftar programına Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ile AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Enginyurt'un Turan nezdinde iktidarı sert şekilde eleştirmesi nedeniyle ortam gerilirken, araya Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç girdi.

10:14 Hacı Bayram Veli'nin eşyaları gün yüzüne çıkıyor Hacı Bayram Veli'nin eşyaları gün yüzüne çıkıyor Altındağ Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Hacı Bayram Veli Müzesi" için çalışmalar sürüyor.

21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracata dönük yatırımlara yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla Türk lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.

01:38 İsviçre'deki Türk iş insanları MÜSİAD'ın iftarında buluştu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında İsviçre'deki Türk iş insanları ve Türk toplumunun önde gelen simaları bir araya geldi.

12:00 TPDV İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Deryal oldu Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesinde kurulan Türk Dünyası İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa Deryal oldu.

22:48 BBP lideri Destici: "Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi" BBP lideri Destici: "Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi.

22:40 BBP Genel Başkanı Destici, Gimat Yönetim Kurulu üyeleriyle iftarda buluştu Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pandemiyle birlikte bütün dünya ve insanlık gıdanın ne kadar önemli, yaşamsal ve stratejik olduğunu daha iyi anladı.

15:17 MÜSİAD, Zimem Defteri uygulaması ile Osmanlı'dan miras geleneği sürdürüyor MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Ecdadımızın tüm insanlığa ders verircesine hayata geçirdiği Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasını 2016 yılından bu yana büyük bir teveccühle sürdürüyoruz.

13:02 Başkan Alan: "Esnaf Bakanlığı kurulmalı" Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan; "Bizim esnaf ve sanatkarımıza Türkiye genelinde denetim olsun. Dolayısıyla bir esnaf ve sanatkarlar bakanlığına ihtiyacımız var, tez elden bize sahip çıkacak" dedi.

00:17 MÜSİAD Geleneksel İftar Programı - MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Başlatmış olduğumuz Anadolu'da Üretim ve Yatırım Hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını 30'a çıkarmayı hedefliyoruz.

16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Fırıncılar Odası iş birliği takdir topladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için 200 gram somun ekmeğin fiyatına, projeye katılan fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak.

11:48 Meslek liselerinin önemini anlattılar Meslek liselerinin önemini anlattılarTEKİRDAĞ Tekirdağ'da Mesleki ve Teknik Eğitim konulu panel düzenlenerek, protokol imzalandı.

16:03 Gaziantep'te dar gelirliler ekmeği 1 lira ucuza alacak Gaziantep'te, belediye ve fırınların ortak çalışması sonucu dar gelirli aileler, 2,5 lira olan ekmeği 1,5 liraya satın alabilecek.