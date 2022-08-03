Son Dakika Ahilik Haberleri

- 03.08.2022 03 Ağu 17:33 KAEÜ Tıp Fakültesi binasına hekimlerin şed kuşanmasını içeren çini tablo yaptırıldı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi binası duvarına, Selçuklu ve Osmanlı döneminde hekimlerin şed kuşanmasını içeren çini tablo konuldu.
- 03.08.2022 03 Ağu 14:45 TESK Başkanı Palandöken, "esnafa özel elektrik ve doğal gaz tarifesi" talebini yineledi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın en büyük girdisi olan elektrik ve doğal gazda mutlaka esnaf tarifesi olmalı. Artık bu olmazsa olmaz." dedi.
- 30.07.2022 30 Tem 19:24 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankalara "iş dünyasına destek" çağrısında bulundu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye'nin tamamından talep geliyor.
- 29.07.2022 29 Tem 15:16 Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) 2022 yılının ahisi, kalfası ve çırağının belirlendiği bildirildi.
- 26.07.2022 26 Tem 13:38 Kahramankazan'ın salı pazarı ahilik geleneklerine göre açılıyor
Ankara Kahramankazan'da her hafta kurulan ahilik kültürüne uygun olarak dualar ile açılan salı pazarı, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.
- 25.07.2022 25 Tem 10:01 Vali Buhara, tarihi 'Uzun Çarşı' esnafını ziyaret etti
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehrin tarihi Uzun Çarşısını ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.
- 23.07.2022 23 Tem 14:50 Kırşehir Valisi Buhara, tarihi Uzun Çarşı'da esnafla bir araya geldi
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, tarihi Uzun Çarşıda esnafla buluştu.
- 23.07.2022 23 Tem 13:39 Ahi Kenti Kırşehir'de 'Gurbetçi' yoğunluğu
Kırşehir'de Ahi esnafı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte 'Gurbetçi' yoğunluğu yaşıyor.
- 16.07.2022 16 Tem 13:13 Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı köyünde bir çoban bıçağıyla başladığı ahşap el oymacılığı sanatını geliştiren 43 yaşındaki Hakan Öztürk, kent merkezinde 800 yıllık Ahi geleneğinin yaşatıldığı zanaatkarlar çarşısında mesleğini sürdürüyor.
- 14.07.2022 14 Tem 12:50 ESOB Başkanı Fırat: "O gece millet devletine sahip çıktı"
Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
- 14.07.2022 14 Tem 12:05 Başkan Karabacak: "O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız"
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "6 yıl önce, Türkiye'de bir daha darbe yapılamayacağını bütün dünyaya ilan edildiği o tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.
- 08.07.2022 08 Tem 20:42 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kapalıçarşı'yı ziyaret etti
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.
- 08.07.2022 08 Tem 19:11 1,5 asırlık "Arife Duası" geleneği yaşatılıyor
Çorum'da ahilik geleneği olan "Arife duası"nda bir araya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua etti.
- 07.07.2022 07 Tem 17:26 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin dönüşümünü değerlendirdi (1)
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de mesleki eğitimde tüm paydaşların katkılarıyla yeni bir dönemin başladığını belirterek, "2022'nin sonuna kadar çok büyük bir atılım olacağını, bunun Türkiye'deki genç işsizliğinin azaltılmasında çok önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum.
- 04.07.2022 04 Tem 12:32 Ankara Büyükşehir'den Bir İlk: Ankara Seğmen Kıyafetine Coğrafi İşaret Tescili Alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara Seğmen Kıyafeti” için coğrafi işaret belgesi aldı. ABB ilk kez Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak ‘seğmen kıyafeti’ni resmi olarak tescil ettirdi.
- 30.06.2022 30 Haz 13:58 Başkan Büyükılıç'tan Aşık Seyrani için 'UNESCO' vurgusu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3'üncü Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi'ne katıldı.
- 28.06.2022 28 Haz 14:14 AK Partili Ünsal, "Belediye, Hükümet Konağı yapımına engel oldu"
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, belediyenin hükümet konağı yapımına engel olduğunu söyledi.
- 28.06.2022 28 Haz 13:28 AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, basın mensuplarıyla buluştu
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, basın toplantısı düzenledi.
- 25.06.2022 25 Haz 16:21 Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Külliyesi'ndeki zanaatkar esnafı ziyaret etti.
- 25.06.2022 25 Haz 09:03 Rize'nin minik 'Şen ortakları' açtıkları tezgah ile herkesin ilgi odağı oldular
Rize'nin minik 'Şen ortakları' açtıkları tezgah ile herkesin ilgi odağı oldular 3 nesildir esnaflık yapan Yıldız ailesi, kendi çocuklarına bir seyyar tezgah kurarak esnaflığı öğrenmelerini sağlıyor Rize'de 3 kuzenin ortaklaşa kurduğu 'Şen ortaklar bakkaliyesi' herkesin ilgi odağı oldu.
- 24.06.2022 24 Haz 11:32 KONESOB TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası aldı
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) bünyesinde 2020 kurulan Ahilik Belgelendirme Merkezi'nin TÜRKAK'a yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.
- 23.06.2022 23 Haz 16:44 Başkan Büyükkılıç, KESOB ve 33 oda başkanını ağırladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ve bu birliğe bağlı 33 oda başkanını kabul etti.
- 21.06.2022 21 Haz 17:32 Bakan Özer: 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 2022 yılının sonuna kadar tüm Türkiye'de 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimizle buluşturacağız" dedi.
- 21.06.2022 21 Haz 15:54 Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki öğrenci sayısını açıkladı Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimdeki öğrenci sayısının artışına dikkati çekerek, "Kanun değişikliğinden önce Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 159 bindi, bugün 520 bin.
- 19.06.2022 19 Haz 14:51 Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 1541 genç misafir edildi
Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda düzenlenen yerel ilkbahar kamplarında 11 dönem boyunca 1541 gencin misafir edildiği bildirildi.
- 15.06.2022 15 Haz 13:39 "Ahiler Diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı
Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yıl ilk defa şet kuşanarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.
- 15.06.2022 15 Haz 12:31 Üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileri, 6 yıldır mezuniyet törenlerinde yaptıkları "Ahilik yemini"nin ardından geleceğe adım atıyor.
- 15.06.2022 15 Haz 09:38 Zor günlerin dostu bakkallar, iyi günde unutulmaktan şikayetçi
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da her geçen gün artan zincir marketler karşısında zor günler yaşayan bakkallar, ekonomik sıkıntı yaşandığı dönemlerde yeniden kıymetleniyor.
- 14.06.2022 14 Haz 13:16 Ahi Evran Üniversitesi'ndeki öğrenciler 'Ahilik Yemini' ile mezun oldu
Ahi Evran Üniversitesi'ndeki öğrenciler 'Ahilik Yemini' ile mezun oldu Türkiye'de 'Yenilikçi Üniversite' sloganıyla eğitim veren Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri 'Ahilik Yemini' ederek mezun oldu.
- 14.06.2022 14 Haz 11:22 ATO Başkanı Gürsel Baran: İş Yeri Kira Artışlarına Geçici Süreyle Üst Sınır Getirilmeli
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konutlarda kira artışına getirilen sınırlamanın iş yerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirterek, “Kiralar, işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturuyor. Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. İş yeri kiralarındaki artışlarda geçici süreyle üst sınır konması talebi, enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir” dedi.
- 11.06.2022 11 Haz 19:49 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) bu yıl mezun olan 4 bin 290 öğrenci için tören düzenlendi.
- 10.06.2022 10 Haz 10:59 Ahilik kültüründen ilham alan gençler ve zanaatkarlar Kemeraltı'nda buluşacak
İzmir'in tarihi merkezi Kemeraltı Çarşısı'na gençlerin ilgisini artırmak, zanaatkarların bilgi ve deneyimlerini gelecek kuşaklara aktarmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kentteki dört kurum güç birliği yaptı.
- 09.06.2022 09 Haz 13:13 Ankara Zabıtası'ndan "Ahilik Teşkilatı" Konferansı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralarında yeni işe başlayan personelin de bulunduğu zabıta memurlarına yönelik ‘Ahilik Teşkilatı’ konulu konferans düzenledi. Akademisyen-tarihçi ve yazar Kazım Ceylan, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan ve 13’üncü yüzyılda görülmeye başlayan ahiliğin mesleki, ahlaki, sosyal ve eğitimsel değer ile işlevlerini anlattı.
- 07.06.2022 07 Haz 19:48 TÜSİAD Başkanı Turan: Her yıl 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz (2)
'KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA PORTALI HAZIRLIYORUZ'Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen Eskişehir Sanayi Kongresi'nin ikinci oturumuna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir...
- 05.06.2022 05 Haz 22:27 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kdz. Ereğli Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ni açtı
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) gelerek "Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi.
- 05.06.2022 05 Haz 13:17 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Arabuluculuğa gelen başvuruların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlandı"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Arabuluculuğa gelen başvuruların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlandı" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sorunların ortak akılla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.
- 04.06.2022 04 Haz 16:30 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı yapıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından organize edilen ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlendi.
- 01.06.2022 01 Haz 10:22 TDPV Türk Dünyası İş Konseyine üç yeni üye katıldı
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç ile Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesinde kurulan Türk Dünyası İş...
- 28.05.2022 28 May 10:08 Elbise-i Osmaniye'den sonra toplanan en kapsamlı koleksiyon bu müzede sergileniyor
HALK Bilimci ve Folklor Araştırmacısı Esat Uluumay'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü 3 kıtadaki topraklardan kendi çabalarıyla topladığı 18 ayrı koleksiyonda, din adamlarının kıyafetlerinden gelinliklere, dergah kültüründen kahve kültürüne, kapı tokmaklarından kişisel bakım...
- 27.05.2022 27 May 00:59 KONESOB Başkanı Karabacak TESK Başkanlığına adaylığını açıkladı
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
- 26.05.2022 26 May 13:29 Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Karabacak, TESK Başkanlığına aday
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, eylülde yapılacak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
- 26.05.2022 26 May 11:06 BURSA İPEĞİ, TÜRK HEKİMLERİNİN ELİNDE ŞİFA OLACAK
BURSA'nın dünyaca ünlü ipeğinin ameliyathanelerde kullanılması için çalışmalar sürüyor.
- 22.05.2022 22 May 16:09 Alanya'da çığırtkanlık ve hanutçuluk yapan 5 işyeri mühürlendi
Alanya'da zabıta ekipleri tarafından çığırtkanlık ve hanutçuluk yaptığı tespit edilen 5 iş yeri 7 gün süreyle mühürlenerek, ticari faaliyeti durduruldu.
- 18.05.2022 18 May 19:50 Evren ilçesi, 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Gününe ev sahipliği yaptı
Evren ilçesi, 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Gününe ev sahipliği yaptıANKARA Ankara'nın Evren ilçesi, 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Gününe ev sahipliği yaptı.
- 18.05.2022 18 May 19:12 Erzurum'a bir yatırım daha
Şahiha Group, Erzurum'da yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.
- 18.05.2022 18 May 16:48 'Ahi Baba' Mustafa Karagüllü, mezarı başında anıldı
Ahilik kültürüne ilişkin çalışmalarıyla Kırşehir'de tanınan Ahi Baba Mustafa Karagüllü vefatının 4. Yıldönümünde mezarı başında anıldı.
- 18.05.2022 18 May 10:32 Meslek liselilerden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
İZMİR'deki meslek lisesince yürütülen sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki su ve elektrik tesisatları ile mobilya ve avizelerin tamiratı, öğrenciler tarafından ücretsiz yapılıyor.
- 17.05.2022 17 May 13:56 Son dakika haber: Ahilik kutlamalarının mimarı "Ahi Baba" ölümünün 4'üncü yılında anıldı
Bir son dakika haberine göre Ahilik kültürünü tanıtılması amacıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü için ölümünün 4'üncü yılında Kırşehir'deki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.
- 17.05.2022 17 May 12:30 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi "Ulusal Kalite Hareketi"ne katıldı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), EFQM Mükemmellik Modeli için Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ile iyi niyet bildirgesi imzaladı.
- 15.05.2022 15 May 18:36 İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde başkanlığa Zekeriya Mutlu yeniden seçildi
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde mevcut başkan Zekeriya Mutlu, yeniden göreve getirildi.
- 15.05.2022 15 May 10:42 Haftanın tarihine bakış
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktı.
- 14.05.2022 14 May 15:05 KAEÜ'de "5. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu" düzenlendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) düzenlenen "5. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu" başladı.
- 13.05.2022 13 May 18:47 Çetindoğan'dan Aydın esnafına 'sağduyu' çağrısı
Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Pazar günü yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi oluşan gerilim üzerine Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, 'Sağduyu çağrısı' yaptı.
- 13.05.2022 13 May 15:09 KESOB Başkanı Övüç'den Başkan Özdoğan'a veda ziyareti
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.
- 10.05.2022 10 May 14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir.
- 10.05.2022 10 May 13:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz, hakim ve savcı yardımcılığı sistemi geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada hâkim ve savcı yardımcılığı sisteminin çok yakında fiilen başlayacağını belirterek, "Toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev yapacak hâkim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hâkim olacaktır. Bir anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz" dedi.
- 10.05.2022 10 May 11:57 Yurtlarda kalan öğrenciler voleybol turnuvasında yarışıyor
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün düzenlediği 34. İller Arası Voleybol Turnuvası Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı.
- 10.05.2022 10 May 11:18 Başkan Saygılı: "MÜSİAD Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkılarda bulundu"
MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD'ın 32'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamasında, "MÜSİAD, kurulduğu günden beri yılmadan ve yorulmadan, engellere aldırmadan Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşmasında çok önemli...
- 09.05.2022 09 May 15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Suriyeliler) Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz.
- 09.05.2022 09 May 00:58 KONESOB'ta Karabacak yeniden başkan seçildi
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KONESOB) seçim heyecanı yaşandı.
- 08.05.2022 08 May 18:27 KONESOB'ta Karabacak yeniden başkan seçildi
KONESOB'ta Karabacak yeniden başkan seçildi Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde seçim heyecanı yaşandı.
- 08.05.2022 08 May 12:50 Mersin ESOB'ta Talat Dinçer güven tazeledi
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde iki adayın başkanlık için yarıştığı genel kurulda, 381 oy alan Talat Dinçer yeniden başkanlığa seçildi.
- 06.05.2022 06 May 12:22 AESOB Başkanı Adlıhan Dere güven tazeledi
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in Divan Başkanlığında 5 Mayıs Perşembe Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
- 06.05.2022 06 May 12:22 Kırşehir Esnaf Odalarında Bahamettin Öztürk yeniden başkanlık vizesi verdi
Kırşehir Esnaf Odalarında Bahamettin Öztürk yeniden başkanlık vizesi verdiKIRŞEHİR Kırşehir'de 2005 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevini alan Bahamettin Öztürk, bugün yapılan genel kurulla delegelerin tamamının desteğini alarak yeniden oda başkanı oldu.
- 04.05.2022 04 May 15:44 Palandöken: "Maalesef Çocuklar Babalarının Mesleklerini İcra Etmiyor. Bazı Meslekler Unutulmaya Yüz Tuttu. Esnaf Teşviklerle Desteklenmeli"
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Baba mesleğini icra etme eğiliminde olan genç sayısı azalıyor. 50, 60, 100 yıl devam eden köklü ticaret anlayışı bitiyor. Çünkü ticaretin şekli değişti. Geçimi sağlayacak güvence olmadığı için maalesef çocuklar babalarının mesleklerini icra etmiyor” dedi. Bazı mesleklerin unutulmaya yüz tuttuğunu, istihdam odaklı sanayide bile çırak bulunamadığına dikkat çeken Palandöken, esnafın teşviklerle desteklenmesi gerektiğini söyledi.
- 04.05.2022 04 May 10:14 TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar çocuklarının baba mesleğine ilgi göstermediklerini ve birçok mesleğin yok olmaya başladığını belirterek "Esnafı olumsuz etkileyen unsurlar ortadan kaldırılmalı.
- 04.05.2022 04 May 09:47 TESK Başkanı Palandöken: "Günümüzde, baba mesleğini icra etme eğiliminde olan genç sayısı azalıyor"
TESK Başkanı Palandöken: "Günümüzde, baba mesleğini icra etme eğiliminde olan genç sayısı azalıyor" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ticaretin ve ekonominin temeli esnaf ve sanatkardır.
- 01.05.2022 01 May 18:45 İskilip'te esnaflar geleneksel arefe duasında buluştu
Çorum'un İskilip İlçesi'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından organizesinde geleneksel Arife duası yapıldı.
- 01.05.2022 01 May 18:31 Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu
Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu Çorum'da ahilik kültüründen gelen geleneksel "Arefe Duası" geleneği, esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor.
- 01.05.2022 01 May 18:18 Ülkenin birliği ve bütünlüğü için "Arife duası" yapıldı
Çorum'da, ahilik geleneği olan "Arife duası"nda bir araya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua etti.
- 29.04.2022 29 Nis 10:40 ESOB Başkanı Fırat: Her seçim bir demokrasi şölenidir
Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, 15 Mayıs'ta yapılacak olan Birlik Başkanlığı seçimi için kendisine destek veren oda başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve esnafa teşekkür etti.
- 28.04.2022 28 Nis 21:51 Bakan Yanık: "Arz odaklı hizmete geçtik, artık vatandaş bize gelmiyor biz vatandaşa gidiyoruz"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dünyada pandemi döneminde yaşlı ölümleri yüzde 33 ila 82 arasında değişti.
- 28.04.2022 28 Nis 21:31 Bakan Yanık: "Kırşehir gönül köprülerinin kurulduğu bir il"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir temaslarını huzur evinde katıldığı programla tamamladı.
- 24.04.2022 24 Nis 15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
Kırşehirliler Vakfı tarafından Ankara'da iftar programı düzenlendi. Yoğun ilginin yaşandığı iftar programına Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ile AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Enginyurt'un Turan nezdinde iktidarı sert şekilde eleştirmesi nedeniyle ortam gerilirken, araya Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç girdi.
- 20.04.2022 20 Nis 10:14 Hacı Bayram Veli'nin eşyaları gün yüzüne çıkıyor
Hacı Bayram Veli'nin eşyaları gün yüzüne çıkıyor Altındağ Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Hacı Bayram Veli Müzesi" için çalışmalar sürüyor.
- 14.04.2022 14 Nis 21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracata dönük yatırımlara yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla Türk lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.
- 14.04.2022 14 Nis 01:38 İsviçre'deki Türk iş insanları MÜSİAD'ın iftarında buluştu
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında İsviçre'deki Türk iş insanları ve Türk toplumunun önde gelen simaları bir araya geldi.
- 12.04.2022 12 Nis 12:00 TPDV İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Deryal oldu
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesinde kurulan Türk Dünyası İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa Deryal oldu.
- 11.04.2022 11 Nis 22:48 BBP lideri Destici: "Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi"
BBP lideri Destici: "Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi.
- 11.04.2022 11 Nis 22:40 BBP Genel Başkanı Destici, Gimat Yönetim Kurulu üyeleriyle iftarda buluştu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pandemiyle birlikte bütün dünya ve insanlık gıdanın ne kadar önemli, yaşamsal ve stratejik olduğunu daha iyi anladı.
- 11.04.2022 11 Nis 15:17 MÜSİAD, Zimem Defteri uygulaması ile Osmanlı'dan miras geleneği sürdürüyor
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Ecdadımızın tüm insanlığa ders verircesine hayata geçirdiği Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasını 2016 yılından bu yana büyük bir teveccühle sürdürüyoruz.
- 11.04.2022 11 Nis 13:02 Başkan Alan: "Esnaf Bakanlığı kurulmalı"
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan; "Bizim esnaf ve sanatkarımıza Türkiye genelinde denetim olsun. Dolayısıyla bir esnaf ve sanatkarlar bakanlığına ihtiyacımız var, tez elden bize sahip çıkacak" dedi.
- 10.04.2022 10 Nis 00:17 MÜSİAD Geleneksel İftar Programı - MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Başlatmış olduğumuz Anadolu'da Üretim ve Yatırım Hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını 30'a çıkarmayı hedefliyoruz.
- 07.04.2022 07 Nis 16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Fırıncılar Odası iş birliği takdir topladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için 200 gram somun ekmeğin fiyatına, projeye katılan fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak.
- 07.04.2022 07 Nis 11:48 Meslek liselerinin önemini anlattılar
Meslek liselerinin önemini anlattılarTEKİRDAĞ Tekirdağ'da Mesleki ve Teknik Eğitim konulu panel düzenlenerek, protokol imzalandı.
- 06.04.2022 06 Nis 16:03 Gaziantep'te dar gelirliler ekmeği 1 lira ucuza alacak
Gaziantep'te, belediye ve fırınların ortak çalışması sonucu dar gelirli aileler, 2,5 lira olan ekmeği 1,5 liraya satın alabilecek.
- 04.04.2022 04 Nis 12:42 Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin startı Antalya'dan verildi
Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin startı Antalya'dan verildiANTALYA TESK ve Google.org iş birliğinde sürdürülen "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulamasında konuşan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık bu dijital dünyadan istifade etmemezlik mümkün değil.