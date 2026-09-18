Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kırşehir\'de Ekicioğlu\'nu ziyaret etti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki kentte yürütülen belediyecilik çalışmaları, yerel yönetim deneyimleri ve şehirlerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'yi makamında ağırladı.

Ziyarette, iki şehir arasındaki dayanışma ve tecrübe paylaşımının önemine değinen Kahveci, Kütahya ve Kırşehir'in ortak değerlerinden Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların şehirler arasındaki bağları güçlendireceğini ifade etti.

Kahveci, ev sahipliği ve misafirperverliği için Ekicioğlu'na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.