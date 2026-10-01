Sarıgöl’de Ahilik geleneği yaşatıldı - Son Dakika
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Sarıgöl’de Ahilik geleneği yaşatıldı

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Sarıgöl’de Ahilik geleneği yaşatıldı
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlanırken, ilçede yılın ahisi seçilen yılların pideci ustası Mehmet Tekin’e ahilik beratı verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlanırken, ilçede yılın ahisi seçilen yılların pideci ustası Mehmet Tekin'e ahilik beratı verildi.

Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda okul müdürü Ayten Beycan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Emre Tokay, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Çetin, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda, ilçede yılın ahisi seçilen pideci ustası Mehmet Tekin'e ahilik unvanı verildi. Tekin, kendisini bu unvana layık görenlere teşekkür etti.

Ahilik kültürünün dayanışma, dürüstlük, meslek ahlakı ve usta-çırak ilişkisi gibi değerleriyle yaşatılmasının önemine dikkat çekilen program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Ahilik HaftasıKültür SanatSarıgölManisaKültürYaşamSon Dakika

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