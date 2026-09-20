Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Yalçın'a Ahilik Özel Ödülü verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Yalçın'a Ahilik Özel Ödülü verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri\'de Talas Belediye Başkanı Yalçın\'a Ahilik Özel Ödülü verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'deki 39. Ahilik Haftası etkinliklerinde Ahilik Özel Ödülü'ne layık görüldü. Osmanlı Kültür Evi'ndeki törende 2026 yılının ahisi seçilen Başakpınar Mahallesi esnafı Yılmaz Boğa'ya ve Yalçın'a kaftan giydirilip plaket takdim edildi.

Kayseri'de 39. Ahilik Haftası etkinliklerinde, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a "Ahilik Özel Ödülü" verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı Kültür Evi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseri ve çıraklıktan ustalığa geçiş merasiminin canlandırılmasıyla başladı.

Etkinlikte, Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 2026 yılının ahisi seçilen Başakpınar Mahallesi esnafı Yılmaz Boğa'ya ve esnafa yönelik çalışmalarından dolayı Yalçın'a kaftan giydirildi ve plaket takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, ahiliğin temel düsturlarından olan "Eline, beline, diline sahip ol; kapını, gönlünü, sofranı açık tut" anlayışının sadece esnafın değil, herkesin hayatında karşılık bulması gerektiğini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de ahilik kültürünü yaşatan etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik, vatandaşlara ahi pilavı ve helvası ikramıyla sona erdi.

Programa, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan katıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerAhilik HaftasıMustafa YalçınKültür SanatBaşakpınarOsmanlıKayseriGüncelTalasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:35
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
10:50
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 12:57:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Yalçın'a Ahilik Özel Ödülü verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement