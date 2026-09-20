Kayseri\'de Talas Belediye Başkanı Yalçın\'a Ahilik Özel Ödülü verildi

Kayseri'de 39. Ahilik Haftası etkinliklerinde, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a "Ahilik Özel Ödülü" verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı Kültür Evi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseri ve çıraklıktan ustalığa geçiş merasiminin canlandırılmasıyla başladı.

Etkinlikte, Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 2026 yılının ahisi seçilen Başakpınar Mahallesi esnafı Yılmaz Boğa'ya ve esnafa yönelik çalışmalarından dolayı Yalçın'a kaftan giydirildi ve plaket takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, ahiliğin temel düsturlarından olan "Eline, beline, diline sahip ol; kapını, gönlünü, sofranı açık tut" anlayışının sadece esnafın değil, herkesin hayatında karşılık bulması gerektiğini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de ahilik kültürünü yaşatan etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik, vatandaşlara ahi pilavı ve helvası ikramıyla sona erdi.

Programa, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan katıldı.