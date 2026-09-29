Bilecik'i temsil eden Erhan Küçük, Ahilik Sancağı'nı Vali Sözer'e takdim etti - Son Dakika
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Bilecik'i temsil eden Erhan Küçük, Ahilik Sancağı'nı Vali Sözer'e takdim etti

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Bilecik\'i temsil eden Erhan Küçük, Ahilik Sancağı\'nı Vali Sözer\'e takdim etti
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Ahilik Haftası kapsamında Kırşehir'deki 'Genç Ahiler Buluşuyor' programında Bilecik'i temsil eden Erhan Küçük'e verilen Ahilik Sancağı kente geldi. Küçük, sancağı Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e takdim etti; Sözer, fotoğraf yarışmasında ikincilik kazanan Küçük'ü tebrik etti.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de düzenlenen 'Genç Ahiler Buluşuyor' programında Bilecik'i temsil eden Erhan Küçük'e verilen Ahilik Sancağı kente geldi.

Vali Faik Oktay Sözer, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de düzenlenen 'Genç Ahiler Buluşuyor' programında ilimizi temsil eden Bozüyük Gençlik Merkezi üyesi Erhan Küçük ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında kabul etti. Programda, Türkiye'yi farklı illerinden gençler bir araya gelerek Ahilik kültürünün temelini oluşturan dürüstlük, kardeşlik, dayanışma, emek ve ticaret ahlakı gibi değerleri yakından tanıma fırsatı buldu. Programda Bilecik'i eden Erhan Küçük, gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında ikincilik derecesi elde ederek katılım belgesi almaya hak kazandı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek adına Bilecik'e gönderilen Ahilik Sancağı, Erhan Küçük tarafından Vali Faik Oktay Sözer'e takdim edildi. Vali Sözer, Ahilik kültürünün yüzyıllardır toplumsal dayanışmanın, dürüst ticaretin ve kardeşliğin önemli unsurlarından biri olduğunu ifade ederek, Bilecik'i başarıyla temsil eden Erhan Küçük'ü tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'i temsil eden Erhan Küçük, Ahilik Sancağı'nı Vali Sözer'e takdim etti - Son Dakika
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