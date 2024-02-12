Başkentte 40 Kırşehirli İş İnsanına Ahilik Ödülü Verildi

Ekonomi

Kırşehirliler Vakfı, Ahi İş İnsanları Birliği ve OSTİM işbirliği ile düzenlenen Çıraklar ve Kalfalardan Ustalara Ahilik Ödül Töreni'nde Kırşehirli 40 iş insanına, yılın 40'ıncı gününde ahilik ödülü verildi

Ankara'da faaliyet gösteren Kırşehirliler Vakfı ve AHİ İş İnsanları Birliği tarafından, yılın 40'ıncı gününde (10 Şubat Cumartesi günü), Ostim Kongre Salonu'nda "Çıraklar ve Kalfalardan Ustalara Ahilik Ödül Töreni" düzenledi.

Kırşehirli 40 iş insanına ahilik geleneğini sürdürmeleri ve bu mirası gelecek nesillere aktarmaları nedeniyle düzenlenen ödül törenine, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehirliler Vakfı'nın Genel Başkanı Tuncay Tekay, Ahi iş insanları birliği başkanı Mehmet Akyürek ve birçok önemli ismin yanı sıra, ödül alacak iş insanlarının aile fertleri törene yoğun bir katılım gösterdi.

Ödül töreninin açılış konuşmasını, Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı Tuncay Tekay ve Ahi İş İnsanları Birliği Başkanı Mehmet Akyürek gerçekleştirdi.

Ödül Töreni Geleneksel Hale Getirilecek

Genel Başkan Tuncay Tekay, yaptığı konuşmada ahilik geleneğinin Kırşehir'de yaşatıldığını vurgulayarak, bu geleneğin Türk milletinin medeniyet sisteminin mayası olduğunu ifade etti. Ahilik geleneğinin ülkenin geleceği için önemli olduğunu belirten Tekay, Kırşehir'in bu ulvi değerler sistemini devletin eğitim ve ekonomik programına entegre etmek için sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Ayrıca, Kırşehirliler Vakfı'nın gençlik kolları, kültür-sanat geceleri, burslar ve diğer sosyal sorumluluk projelerine dikkat çeken Tekay, ahi ödül töreninin bu yıl ilk defa düzenlendiğini ve her yıl Şubat ayında geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, ödül töreni sonrasında iş insanlarını bir araya getirerek dayanışma ve kaynaşmayı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Dayanışma ve Destek Vurgusu

Ahi İş İnsanları Birliği Başkanı Mehmet Akyürek ise, ödül töreninin amacını vurgulayarak, ahi geleneğinin Anadolu'nun ortasında bir teknopark oluşturarak günümüze taşındığını söyledi. İş dünyasındaki dayanışma ve birbirine destek verme temasına vurgu yapan Akyürek, Kırşehirli iş insanlarının birbirleriyle olan iş ilişkilerine dikkat çekti. Ayrıca, genç ve yetenekli isimlere destek verme çabalarını da dile getirdi.

Ahi Baba, Ahi Kalfa, Ahi Çırak Şed Kuşatması

Programda, Kırşehir'den gelen Kırşehir esnaf ve sanatkarlar odaları birliği tarafından hazırlanan şed kuşatma gösterisi gerçekleşti.

Ardından, Anadolu OSB kurucusu, sanayici iş insanı Erdoğan Bayraktar'a ahi baba olarak, Kırşehirliler Vakfı kurucusu, Osiad, Federasyon ve Konfederasyon kurucusu Mehmet Akyürek'e ahi kalfa olarak, ortez protez sektörünün dev firması Ortotek'in kurucusu Mustafa Düger'e de ahi çırak olarak kaftan giydirildi.

Vali ve Belediye Başkanından Kırşehir'in Değerlerine Vurgu

Törende konuşma yapan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, törene katılımın sevindirici olduğunu belirterek, Kırşehir'in potansiyeline vurgu yaptı. Vali Buhara, Kırşehir'in stratejik konumu, ulaşım avantajları ve kültürel zenginlikleriyle gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti. Birlik ve beraberlik içinde Kırşehir'in hak ettiği konuma geleceğine olan inancını vurgulayarak, Kırşehir'in potansiyelini daha iyi değerlendirmek için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise konuşmasında, ahilik geleneğinin birlikte üretip eşit bir şekilde paylaşmanın temellerinin oluştuğu bir gelenek olduğunu belirterek, bu kültürünün Kırşehir için değerli olduğunu vurguladı. Ekicioğlu, bu kültürünün dostluğu, kardeşliği, barışı gelecek kuşaklara aktarmak için toplumsal sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanından Birlik Mesajı

Programda, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de bir konuşma yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kırşehir'in ahilik geleneğine ve Esnaf Bayramı'na sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, Kırşehirli iş insanlarının bir araya gelerek dayanışma içinde olmalarını vurgulayan Öztürk, Esnaf Bayramı'nın önemine dikkat çekerek, Kırşehir'in bu değerleriyle gurur duyması gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Milletvekili Hacı Turan yaptığı konuşmada, Kırşehir'in turizm potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini belirterek, örnek olarak Kapadokya bölgesinin turist sayısına vurgu yaptı. Turan, Kırşehir'deki potansiyel insanlara, fikirlerine, düşüncelerine ve tecrübelerine değer verilmesi çağrısında bulunarak, birlik ve beraberlik içerisinde Kırşehir'in sıkışıklığı aşabileceğine inandığını ifade etti.

Kırşehir'in gelişmesi için birlikte çalışma çağrısı yaparken, bilgi, tecrübe ve hafızadan istifade edildiği zaman Kırşehir'in, Ankara ile Kayseri arasındaki sıkışıklıktan kurtulabileceğini söyleyen Turan, konuşmasını Kırşehir'in potansiyeli ile gurur duyması gerektiğini ifade ederek tamamladı.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Aydemir Türkileri

Bülent Doğan

Bülent Sülükçü

Cafer Orbay

Cantaş Öğülmüş

Coşkun Torun

Doğan Aslan

Doğan Ekincioğlu

Ekrem Soylu

Eray Ayan

Erdal İlhan

Erdoğan Bayraktar

Esat Çağlayan

Hacı Yakup Saylam

Hamit Yiğit

İrfan İlhan

İrfan Kılıçaslan

İsmail Özer

Kadir Ardıç

Karaca Karakaş

Lokman Yıldırım

Mehmet Akyürek

Mehmet Badem

Murat Erişti

Murat Saylam

Mustafa Düger

Mustafa Dündar

Necmi Traş

Nevzat Karadeniz

Ömer Çetinkaya

Vefat eden babaları Recep Ekiz adına çocuklarına