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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Ahilik Konuşmaları programında konuştu - Son Dakika
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Ahilik Konuşmaları programında konuştu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Konuşmaları programında konuştu. Karahocagil, Ahilik kültürünün önemine vurgu yaparak, üniversite olarak Ahilik öğretilerini benimsediklerini belirtti. Programda ayrıca Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Hazırbulan ve Doç. Dr. Fatih Koyuncu fütüvvetnameler hakkında bilgi verdi, tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Ahilik Konuşmaları programında konuştu
23.12.2023 - 13:41,  Güncelleme: 13:44
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Kırşehir'de düzenlenen "Ahilik Konuşmaları" programının konuğu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ahilik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki etkinliğe konuk olarak katılan Karahocagil, Ahiliğin bir düzenin adı olduğunu anımsattı.

Üniversitelerinin çalışmalarında kendilerine Ahiliği örnek alarak hareket ettiklerini vurgulayan Karahocagil, "Ahiliğin izinde mükemmelliğe yolculuk amacıyla hareket ediyoruz. Bu toprakların bir parçası olan Ahilik öğretilerinin kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Ahilik öğretisi, iyi bir esnaf olmanın yanında iyi bir insan olmayı tarif ediyor. Ahilik dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın hayata aksetmesidir." ifadelerini kullandı.

Programda, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Hazırbulan ile Fen Edebiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Fatih Koyuncu da Ahiliğin temel kaynaklarından olan fütüvvetnameler hakkında bilgi verdi.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kolukırık ve ekibi de tasavvuf müziği dinletisi sundu.

Kaynak: AA
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