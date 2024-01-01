Kırşehirli Yazar Tolga Akpınar, Yeni Romanında Ahilik Şehri Kırşehir\'i Anlattı

Kırşehirli yazar Tolga Akpınar; yeni romanında Ahilik Şehri Kırşehir'i ve şehirde yaşanan acıları anlattı.

Kırşehir'de yazdığı çocuk romanlarıyla bilinen yazar Tolga Akpınar, yeni çıkardığı 'Öldüm Der Yaşarsın' adlı romanıyla sosyal medya üzerinden paylaşım rekoru kırdı. 'Yaşam Varsa Umut Vardır' sloganının kullanıldığı kitapta yayın yönetmenliğini İbrahim Özbay, Editörlüğü Mükerrem Aydın, Kapak Tasarımını ise Yusuf Aydın yaptı.

Umut etmeyi ve yaşamayı simgeleyen romanda hayata yalnızda olsa tutunmanın önemi ve sabırlı olmanın yansımaları aktarılıyor. İnsanın yaşamının her anında yaşadıklarına ve güçlü kalmanın önemine dikkat çekilen romanda, umut etmek petunya çiçeklerinin ışığı araması ve rengarenk olmasına benzetilmiş. - KIRŞEHİR